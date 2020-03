Jurgen Klopp de Liverpool livre une diatribe pour répondre à la question

Jurgen Klopp, le manager de Liverpool qui est devenu viral auparavant pour ses ébats d’entrevue, a fait un très bon point dans une diatribe qu’il a livrée en réponse à une question sur ses réflexions sur l’épidémie de coronavirus.

Plus précisément, on lui a demandé s’il était inquiet à ce sujet. Et il a répondu exactement comme vous l’espérez.

“Ce que je n’aime pas dans la vie”, a-t-il commencé, “c’est une chose très sérieuse … l’opinion d’un manager de football est importante, je ne comprends pas que … ce n’est pas important ce que disent les gens célèbres. Nous devons parler des choses de la bonne manière, pas des gens sans connaissances comme moi. »

Cette fin est la meilleure: «Je porte une casquette de baseball et je me suis mal rasé.»

Mais oui, son point est là. Il n’a pas besoin d’attiser les flammes ou de dire quelque chose qui pourrait ne pas être correct sur un sujet dont les experts en coronavirus peuvent parler avec autorité.

