Jurgen Klopp «déçu» mais pas consterné par la sortie de Liverpool de la FA Cup à Chelsea alors que les rêves triples s’éteignent à Stamford Bridge

Jurgen Klopp a admis qu’il était “déçu” que Liverpool soit absent de la FA Cup, mais il ne pouvait pas regretter l’effort affiché par ses joueurs dans l’ouest de Londres.

Le gardien de but de Chelsea, Kepa Arrizabalga, a réalisé un superbe triple arrêt lorsque les frappes de Willian et Ross Barkley ont condamné les Reds à une troisième défaite en quatre matches.

Le buteur sous le feu Kepa a saisi l’occasion de réaffirmer sa valeur au patron Frank Lampard alors que les Bleus se battaient pour une belle victoire de 2-0 en FA Cup au cinquième tour à Stamford Bridge.

Jurgen Klopp a été déçu de la sortie de Liverpool en FA Cup

Il y a seulement deux semaines, Liverpool, leader de la Premier League en fuite, avait perdu deux fois en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Avance rapide de 14 jours et les Reds de Jurgen Klopp ont renoncé à leur forme rampante, avec une défaite à l’Atletico Madrid, un 3-0 à Watford et maintenant ce coup dur dans l’ouest de Londres.

Liverpool possède toujours une avance de 22 points en Premier League sur Manchester City, deuxième, avec un premier titre de premier plan en 30 ans sans doute une simple formalité.

Cependant, la chance de rentrer dans l’histoire et d’achever un triplé historique est désormais hors de portée pour les Allemands.

Barkley a marqué un superbe but en solo alors que Chelsea battait Liverpool

“Nous sommes déçus, autant que vous pouvez”, a déclaré Klopp à James Savundra de talkSPORT.

«Nous avons tout essayé; Je pense que tout le monde a vu qu’au moins l’effort était sensationnel. Tout allait bien, tout le monde a tout essayé.

«Bien sûr, nous sommes déçus et cela n’a rien à voir avec les matchs en Premier League ou en Ligue des champions.

“Mais nous avons maintenant quatre jours avant de jouer à Bournemouth à 12h30, nous devons donc être prêts, et nous serons prêts.”

Liverpool s’est effondré pour vaincre à Watford samedi

Le gardien des Reds, Adrian, sera déçu de ne pas avoir réussi à empêcher le premier but de Chelsea, le tir de Willian se tortillant hors de sa portée et dans le fond du filet.

Cependant, Liverpool a raté des chances dans le reste de la mi-temps et aurait bien pu faire payer sa domination en seconde mi-temps.

Mais la course étincelante et l’arrivée spectaculaire de Ross Barkley ont condamné les visiteurs à une nouvelle défaite et Klopp a déploré l’incapacité de son équipe à tenter sa chance.

Il a ajouté: «Nous avons dominé de grandes parties de la seconde moitié jusqu’à ce que le score soit de 2-0 et nous avons fait beaucoup de bonnes choses.

Les fans de Liverpool expliquent pourquoi il est GLAD La course invaincue de son équipe a été arrêtée par Watford

«J’aime la façon dont nous avons joué entre les lignes, mais avons-nous eu suffisamment de chances? Probablement pas, mais c’est comme ça.

“C’est” si “et” quand “et des trucs comme ça si nous ne concédons pas les buts et ça a l’air différent, mais nous avons concédé ces buts et donc ça n’a pas aidé.

“Nous sommes sortis, c’est comme ça.”

