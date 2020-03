Jurgen Klopp déplore de rares erreurs défensives alors que Liverpool perd son premier match de la saison contre Watford

Jurgen Klopp a déploré les rares erreurs défensives de Liverpool alors que les Reds en tête du classement ont perdu leur premier match de la saison à Watford.

Deux buts d’Ismaila Sarr et une frappe de Troy Deeney ont mis fin à la séquence de 44 matches sans défaite des champions européens dans une brillante victoire pour les hommes de Nigel Pearson.

Klopp a déploré les erreurs défensives de Liverpool lors de la défaite de Liverpool contre Watford

Et Klopp était frustré de voir que son équipe n’était pas en mesure d’exécuter son plan de match.

“Ce n’était tout simplement pas suffisant”, a déclaré l’allemand à talkSPORT. «Ce n’était pas ce que nous voulions faire et Watford a fait exactement ce qu’ils voulaient faire.

«Dans la première moitié, notre positionnement était incorrect à différents moments et nous prenions des risques aux mauvais moments.

«Nous avons toujours su que c’est la partie la plus décisive de la saison et tout le monde se bat pour tout.

«Les gens ont dit que notre calendrier pour jouer contre Norwich, West Ham et maintenant Watford était facile mais c’est irrespectueux. Mais aucune de ces équipes ne vous donne d’espace – nous n’étions pas assez bons ce soir et dans les autres matchs, nous avons fait beaucoup mieux. C’est pourquoi nous les avons gagnés et n’avons pas gagné ce soir.

Klopp a également déploré les erreurs défensives de son équipe qui sont devenues si rares ces dernières semaines.

“Pour une course, vous devez défendre au plus haut niveau et nous ne l’avons pas fait dans les moments spécifiques”, a-t-il ajouté.

«Pour le premier but, c’était une remise en jeu, un ballon rebondissant et Troy [Deeney] le fait tomber et nous avons un pas de retard.

«C’est facile à expliquer, mais c’est aussi facile à expliquer combien de matchs nous avons gagnés donc nous ne sommes pas dans une situation.

“Nous ressentons toujours exactement comment vous devriez quand vous perdez un match et nous ne voulons pas le retrouver.”

