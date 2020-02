Jurgen Klopp dit que la blessure de Jordan Henderson le laissera de côté pendant trois semaines, discute d’une lettre au fan de Man United et présente West Ham

Jurgen Klopp a révélé que le skipper de Liverpool, Jordan Henderson, devrait être mis à l’écart pendant environ trois semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Le milieu de terrain a maintenu le problème dans les phases finales de la défaite 1-0 de mardi en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid.

Jordan Henderson a boité dans les phases finales de la défaite de Liverpool contre l’Atletico Madrid

Et tandis que les nouvelles de la blessure sont un coup dur pour la poursuite des trophées triples des Reds, Klopp a déclaré qu’il regardait du bon côté des choses.

“Cela aurait pu être pire”, a-t-il déclaré. «Nous savons qu’il y a beaucoup de blessures aux ischio-jambiers en Premier League en ce moment, avec Harry Kane et ainsi de suite, mais ce n’est pas si mal.

«Il sera absent pendant environ trois semaines, ce qui n’est pas cool. Mais comment nous le voyons, nous avons quand même eu de la chance. »

Mardi soir, Liverpool a été une défaite rare cette saison, seulement leur troisième dans toutes les compétitions et en fait la deuxième pour la première équipe étant donné que ce sont les moins de 23 ans qui ont été éliminés de la Coupe Carabao.

Et Klopp a suggéré qu’il pourrait y avoir une réaction face à West Ham lundi soir.

“Nous devons le corriger pour que l’autre ressenti revienne”, a-t-il déclaré.

«Je ne pense pas que nous ayons perdu ce que nous ressentons lorsque nous avons gagné quelques matchs, mais maintenant nous avons perdu la différence est énorme, c’est beaucoup plus que trois points.

«C’est vraiment du soleil à la pluie la plus dure. Voilà comment il devrait être. Si vous voulez vraiment réussir, ce que nous aurions pu être dans ce jeu, il doit se sentir vraiment mal et c’est comme ça.

“Alors oui, nous voulons corriger les choses même si c’est une compétition différente.”

Klopp a discuté de beaucoup d’autres choses lors de sa conférence de presse d’avant-match avant l’affrontement de lundi contre West Ham, y compris pourquoi il se sentait obligé de répondre au jeune fan de Man United qui lui a écrit pour lui demander s’il pouvait empêcher Liverpool de gagner tout le temps.

Sur West Ham…

«Avec tout l’éclat que nous connaissons de Man City, le premier objectif était un coup de pied arrêté.

«Et le deuxième but était évidemment une super situation de Kevin De Bruyne.

“Mais à la fin, c’était un peu brouillon avec Bernardo Silva et il reprend le ballon et c’est une sorte de un-deux dans la surface.”

«Super but, mais pas surpassé comme on pourrait s’y attendre lorsque City est sur le terrain.

Klopp pense que David Moyes aurait tiré des points positifs de la défaite de West Ham à Man City

«Ils se sont battus très fort, ils ont défendu la boîte avec tout ce qu’ils avaient. Ils n’avaient pas beaucoup de possession de toute évidence, donc je ne m’attendrais pas à ce qu’ils optent pour beaucoup plus de possession contre nous. Mais ils se défendront à nouveau avec tout ce qu’ils ont.

“Je n’ai pas entendu exactement ce que David [Moyes] a dit après le match, mais je pense qu’ils ont retiré quelques points positifs de ce match et ils essaieront à nouveau. Nous devons être prêts pour cela.

“C’est lundi soir, nous avons encore besoin d’une très bonne ambiance et pas de cette perception que vous allez là-bas et pensez,” OK, 1-0 après sept minutes, 2-0 après 25 et ensuite c’est facile “. Ce ne sera pas comme ça.

«West Ham doit se battre pour des résultats et ils se battront pour des résultats. Ils ont aussi des matchs difficiles à venir, donc ils n’ont pas le temps de perdre des résultats, des points ou quoi que ce soit. Je m’attends à un match vraiment, vraiment difficile, à 100%. »

Date de retour de Xherdan Shaqiri?

“Pas encore proche de l’entraînement en équipe”, a expliqué Jürgen Klopp lorsqu’on lui a demandé vendredi une mise à jour sur Shaqiri.

«Nous ne l’avons jamais fait, mais cette fois-ci, nous ne pouvons certainement pas y mettre de pression, car c’est évidemment difficile.

«Ce n’était jamais un gros mais toujours assez grand pour le garder à l’écart pendant encore deux ou trois semaines. Alors, on attend juste. Il n’est pas proche de l’entraînement en équipe. »

Xherdan Shaqiri n’est pas près de faire un retour en équipe première

Klopp sur l’avenir de Georginio Wijnaldum…

«Nous n’avons rien à dire. Nous en parlons quand quelque chose est décidé, pas avant. »

Jurgen Klopp sur Man United ventilateur lettre…

«Je ne me sentais pas sympathique – j’avais le temps, mais je ne peux pas répondre à toutes les lettres que je reçois en une journée – j’en reçois beaucoup.

«Mais c’était sympa, c’était effronté. J’ai eu le temps ce jour-là, alors j’ai lu la lettre et j’ai répondu. »

