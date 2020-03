Jurgen Klopp refuse de blâmer Adrian pour une erreur coûteuse lors de la défaite de Liverpool en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid

Jurgen Klopp insiste sur le fait qu’Adrian n’est PAS à blâmer pour la sortie de Liverpool en Ligue des champions à l’Atletico Madrid.

Les hommes de Diego Simeone ont battu les Reds 3-2 à Anfield pour éliminer les champions d’Europe en titre de la compétition mercredi, remportant 4-2 au total.

Le jeu a basculé quand Adrian, qui remplaçait Alisson blessé, a égaré sa clairance dans les prolongations, ce qui a conduit Marcos Llorente à marquer un but décisif à l’extérieur pour les visiteurs.

. ou concédants de licence

Adrian était en faute pour le deuxième but de l’Atletico Madrid avec un dégagement rayé

La tête de Georginio Wijnaldum à la 43e minute a contraint le match de huitièmes de finale à une prolongation avant que Roberto Firmino ne tire les hôtes sur 2-0.

Mais Llorente, qui a remplacé Diego Costa en colère à la 56e minute, a réussi un doublé avec la défaite de Chelsea Alvaro Morata qui a marqué tard pour assommer les champions d’Europe en titre.

Klopp a refusé de critiquer son gardien de but remplaçant, qui est arrivé en transfert gratuit l’été dernier après avoir quitté West Ham.

Le patron de Liverpool a déclaré: «C’est un homme et il sait que c’est comme ça. Nous ne le blâmerons pas une seconde – ce que vous [the media] faites, je ne sais pas, mais restez respectueux, ce serait vraiment bien.

Liverpool a perdu son avantage – les experts de TalkSPORT discutent du coup sûr des Reds après la pause

«Il ne voulait pas faire ça, il nous a sauvés en autant de moments quand il a joué. Depuis qu’il est ici, il a fait de super performances.

«Cet objectif n’a pas aidé ce soir, mais c’est comme ça. J’ai dit que si vous perdez un match, vous perdez toujours pour certains [different] les raisons.”

Liverpool a connu la défaite lors d’un match européen à Anfield pour la première fois depuis qu’il a été battu 3-0 par le Real Madrid en octobre 2014.

Les Reds ont enregistré un énorme 34 tentatives de but, dont 11 ont atteint la cible, alors que l’Atletico était ferme sur le Merseyside, en grande partie grâce au gardien de but Jan Oblak, dont la contribution a été comparée à celle de Lionel Messi à Barcelone par son manager Diego Simeone.

Klopp insiste sur le fait que Liverpool a joué “exceptionnellement bien” contre les géants de la Liga.

Il a ajouté: «Je pense que tous ceux qui ont vu le match ce soir savent que cela aurait pu être différent. J’ai adoré nos 90 ou 95 premières minutes, aussi longues soient-elles.

. ou concédants de licence

Jurgen Klopp a perdu pour la première fois une cravate européenne à deux jambes depuis sa nomination au poste de patron de Liverpool en octobre 2015

«Notre première erreur principale ce soir a été que nous avons marqué le deuxième but trop tard, nous avons marqué en prolongation et non dans les 90 minutes, donc c’était de notre faute.

«Quand vous voyez une équipe comme l’Atletico remplie de joueurs de classe mondiale dans leurs positions et qu’ils jouent comme ils jouent, c’est la chose la plus difficile à faire, à affronter. C’est comme ça.

«Nous avons fait exceptionnellement bien, nous avons joué exactement dans les espaces que nous devons jouer. J’ai adoré le football que nous avons joué.

«Nous leur avons causé plus de problèmes que les gens ne le pensaient probablement après le premier match.

«Contre une configuration défensive comme celle-là, causer une équipe qui a beaucoup de problèmes est vraiment exceptionnel, alors j’ai adoré ça.»

.