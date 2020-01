Jurgen Klopp refuse de se joindre aux parties gagnantes du titre de Liverpool alors que les Reds marquent 16 points d’avance avec la victoire de Manchester United

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a pas l’intention de rejoindre des partis vainqueurs de titre, mais Liverpool a fait un pas de géant vers l’obtention d’une première couronne de Premier League en 30 ans avec une victoire 2-0 sur Manchester United dimanche.

Les buts de Virgil Van Dijk et Mohamed Salah ont donné aux Reds une victoire méritée sur leurs rivaux les plus féroces, ce qui les place à 16 points en tête du classement, avec un match en main contre leurs plus proches rivaux, Manchester City.

. ou concédants de licence

Liverpool se rapproche de plus en plus d’un premier titre de Premier League en 30 ans

Il y a eu des moments nerveux avec le score seulement 1-0 entrant dans les phases finales avec les Reds gaspillant plusieurs occasions de prolonger leur avance.

Cependant, l’effort d’échappée de Salah pour prolonger le temps a mis fin à ces préoccupations, le Kop ayant éclaté avant de chanter pour remporter la ligue pour la première fois cette saison.

«Ils peuvent chanter ce qu’ils veulent», a-t-il déclaré à talkSPORT. «Je ne suis pas ici pour dicter ce qu’ils chantent. Si nos fans n’étaient pas de bonne humeur maintenant, ce serait vraiment étrange.

«Mais nous sommes ici pour travailler. C’est aussi simple que ça. C’est une atmosphère très positive mais je dois rester concentré.

«Nous jouons jeudi contre les Wolves. Je ne suis intéressé que par ce jeu et rien d’autre.

.

Mohamed Salah a frappé dans les braises mourantes du match pour sceller les points pour les Reds

«Bien sûr, ils sont autorisés à rêver et à chanter ce qu’ils veulent et, tant qu’ils font leur travail au moment où nous jouons, tout va bien. Mais nous ne ferons pas encore partie de ce parti. »

Liverpool a dominé le match après que Van Dijk a mené les hôtes en tête à la 14e minute, mais ils ont annulé deux buts et rejeté une foule d’autres occasions de rendre la victoire plus confortable.

United, sans l’attaquant talismanique Marcus Rashford, a terminé fortement mais Anthony Martial a flambé lorsqu’il était bien placé et les Merseysiders ont tenu le coup.

“Ce fut un très bon match, l’un des meilleurs derbies que nous ayons joué jusqu’à présent”, a-t-il ajouté.

bavard

L’énorme coup de Fernandes de Man United, les Spurs veulent Jovic, Chelsea vs Liverpool pour 60 millions £

tirer

Oxford City confirme que le défenseur n’a pas dit au club qu’il allait sur Love Island

potins

Confirmation de l’offre de 25 M £ sur United, les Spurs ouvrent les pourparlers de Jovic, Newcastle et les signatures du palais

cloques

Match de Liverpool record d’Arsenal après le but de Van Dijk contre Man United

accueilli

Les partisans d’ADO Den Haag dévoilent les brillantes bannières Alan Pardew et Chris Powell

pierre d’achoppement

Fernandes à Man United pourrait s’en aller avec les Red Devils refusant de payer 68 millions de livres sterling

ANFIELD ROAR

Les fans de Liverpool chantent “On va gagner la ligue” pour la première fois cette saison

révélé

Sept accords de transfert que vous ne saviez pas avaient été conclus en janvier

«Nous avons été très dominants dans la plupart des périodes du match, nous avons très bien joué.

«Nous avons été flexibles et avons créé des opportunités. Nous n’avons marqué qu’à partir d’un coup de pied arrêté (dans ces périodes) mais nous avons eu d’autres chances, évidemment, et le début de la deuxième mi-temps a été absolument brutal. Nous avions au moins trois ou quatre chances et nous n’avons pas marqué.

“Ensuite, c’était comme souvent, l’adversaire a eu la chance de revenir et marquer, mais nous avons défendu avec beaucoup de passion et un grand coeur, porté par l’atmosphère.”

.