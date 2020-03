Jusqu’à ce qu’il dise le contraire, LeBron James porte toujours la couronne

Un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi des Lakers et des Clippers dimanche, LeBron James est entré dans le vestiaire des Lakers arborant la même expression concentrée qu’Avery Bradley avait vu sur le visage de James quelques jours auparavant, quand il avait perdu 37 points sur les Bucks. . “Je pourrais simplement dire qu’il était vraiment dans le match”, a déclaré Bradley. «C’est comme s’il avait actionné l’interrupteur. Il a joué à un niveau MVP. ”

Jared Dudley a également remarqué ce regard. C’était le même que James avait porté avant de déboucher un triple-double de 32 points sur les Nuggets avant la pause des étoiles. “Il savait à quel point ce week-end était important”, a déclaré Dudley après le match. «C’était un week-end de type tonique.»

Dimanche, LeBron a marqué 28 points et ajouté neuf passes et sept rebonds lors de la victoire des Lakers 112-103 contre les Clippers. Cela est venu juste deux jours après sa performance massive contre Milwaukee, cinq jours après qu’il a laissé tomber un double-double contre les Sixers, et une semaine après avoir mené L.A. devant Zion Williamson et les Pelicans. Le regarder au cours des sept derniers jours a été à la fois impressionnant et déroutant. Comment, à 35 ans, peut-il encore être le meilleur joueur de la NBA? Comment est-il capable de mettre son empreinte sur un moment, un jeu, un jeu, mieux que quiconque?

“Je n’ai jamais vu un gars s’améliorer à 35 ans dans le sport”, a déclaré l’entraîneur des Clippers Doc Rivers avant le match de dimanche. «Il a l’air plus fort, plus rapide et il a toujours été un QI élevé. … Probablement l’un des joueurs les plus intelligents à avoir jamais joué au basket. Il bat beaucoup de gens avec son cerveau. »

Quelques secondes avant le début du match, LeBron s’est approché et a salué l’assistant de Clippers Ty Lue, son ancien entraîneur à Cleveland, le collègue de Lue, Sam Cassell, et Rivers, tous successivement. Ce geste de gentleman a été suivi d’une performance impitoyable de 35 minutes au cours de laquelle les Clippers n’avaient aucun moyen de limiter, encore moins d’arrêter, LeBron. Il a été aidé par les 30 points d’Anthony Davis et certainement stimulé par les 24 points d’Avery Bradley et six en 3, mais quand le match a dû être clôturé, c’est lui qui a fermé la porte. Il a gardé Kawhi Leonard à une extrémité du sol (“Il savait que c’était quelque chose qui devait être fait”, a déclaré Dudley) et a disséqué chirurgicalement la défense des Clippers de l’autre.

LeBron a fait des jeux en travaillant hors du poteau, au-delà de l’arc, et finalement en le prenant simplement sur la jante pour une finition et-1 avec moins d’une minute. Il a sauté, fléchi et a crié comme s’il venait de remporter la finale, et la foule des Lakers lors du match à domicile des Clippers lui a fait une ovation debout:

“Il a juste dominé les deux [Friday’s and Sunday’s] matchs de football et a aidé à les éliminer », a déclaré l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel. “Il était incroyable.”

Le moment parfait était la ponctuation idéale d’un week-end qui a non seulement donné aux Lakers leurs deux plus grandes victoires de la saison, mais a élevé LeBron dans une conversation MVP qui n’existait pas vraiment il y a seulement deux semaines. Giannis Antetokounmpo détient toujours la pole position, mais maintenant que LeBron a mené les Lakers à deux victoires bruyantes sur les deux équipes qui pourraient faire obstacle à son quatrième anneau, la marée narrative a commencé à changer.

L’émotion de LeBron sur ce jeu qui scelle le jeu et sa performance globale dans ces deux derniers concours ont brusquement communiqué à quel point ces types de victoires sont importants pour lui – même si ses mots essaient de minimiser les moments. Il est également évident à quel point il est crucial pour lui que nous voyions le voyage, pas seulement le résultat final. Contrairement à Kawhi, qui émerge de l’intersaison un mystère, LeBron en a fait sa marque pour montrer son travail.

“J’ai mis beaucoup de travail dans mon jeu cet intersaison, j’ai mis beaucoup de travail dans ma rééducation, même lorsque je tournais un film”, a déclaré LeBron après la partie. “Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j’étais dans la salle de musculation à 3, 4 heures du matin, m’assurant que je me préparais pour cette saison, quoi qu’il se passe.”

Dans ce qui est censé être le crépuscule de sa carrière, LeBron se crée un espace unique. Tout au long de ses années dans la ligue, il nous a montré qu’il était battable, faillible, humain. Il a vu des équipes lui voler des titres, et les joueurs prennent ce qu’il pense être ses MVP. Et pourtant, il a transformé ses vallées en tremplins vers de nouveaux sommets plus impressionnants. Après toutes ces années, il est toujours la force la plus inévitable de la ligue.

Pour ceux d’entre nous qui regardent de loin, ce concept est déroutant. Physiquement, cela n’a pas de sens qu’un joueur qui a joué plus de 48 000 minutes en saison régulière puisse toujours avoir l’air aussi puissant, frais et dominant que LeBron. Il est perplexe qu’en 17e année, il puisse toujours marquer 25 points et près de huit rebonds par match tout en affichant un record de carrière (et leader en championnat) de 10,6 passes décisives par match. Plus LeBron joue plus, plus on a l’impression que quelqu’un aurait dû rattraper maintenant – et physiquement, ils l’ont fait. Mentalement et tactiquement, cependant, personne ne le fera peut-être jusqu’à ce qu’il l’appelle.

“Je ne sais pas comment le dire”, a déclaré Danny Green après la performance de LeBron contre les Bucks vendredi. “Après le match, c’est comme:” Ce gars a 35 ans. “”

Pour ceux qui le regardent de près, ceux qui voient le temps et les efforts qu’il consacre, c’est moins mystique et plus comme une équation mathématique. “Il est toujours le premier dans la salle de gym, le plus dans la salle de musculation, prenant soin de son corps et faisant des massages, tout ce qu’il faut”, a déclaré Dudley. Le travail entre, le produit sort. Et même si l’âge et l’usure nécessitent un rythme, en particulier avant les séries éliminatoires, lorsque les jeux lui demandent d’exercer le genre d’impact seul, il offre toujours.

“Vous connaissez le hashtag #WashedKing”, a déclaré Dudley. «C’est une génération où tout le monde voit les médias sociaux. Parfois, les grands ont besoin de motivation, et je pense que LeBron fait un bon travail pour poser son pied. [Other stars] sont les prochains visages de la ligue, pas les visages de celle-ci. C’est toujours lui. “