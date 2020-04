Justin Herbert est le quart-arrière de franchise sans prétention de la NFL

Justin Herbert regarde chaque perspective de quart-arrière contre laquelle il s’est affronté lors du repêchage de la NFL en 2020, littéralement. À 6 pieds 6 pouces et 236 livres, Herbert domine ses pairs et deviendra immédiatement l’un des plus grands joueurs de la ligue sous le centre. Il est également le passeur le plus productif de la classe de cette année: en quatre ans à l’Oregon, il a lancé près de 100 touchés et seulement quelques interceptions. Il peut lancer la balle sur un kilomètre de campagne et il a l’air sacrément bien de le faire. Herbert n’est pas seulement le Golden Boy prototypique avec un bras d’obusier; son apparence correspond à sa production. On s’attend à ce qu’il soit le troisième quart-arrière pris le 23 avril, derrière Joe Burrow du LSU, le présumé no. 1 choix, et Tua Tagovailoa de l’Alabama. Mais bien qu’il soit projeté comme un top 10, Herbert reste une réflexion après coup dans toute conversation sur les perspectives les plus excitantes.

Burrow a compilé l’une des meilleures saisons universitaires statistiques jamais enregistrées, remportant un championnat national et un trophée Heisman cette saison. Tagovailoa est, lorsqu’il est en bonne santé, sans doute la meilleure perspective de quart-arrière depuis Andrew Luck. Le Jordan Love de l’État de l’Utah a augmenté dans les faux projets après une solide performance à la moissonneuse-batteuse. Herbert est l’autre gars – beaucoup plus difficile à catégoriser et à se passionner. Après quatre ans de participation à un programme de grande envergure lors d’une conférence sur le pouvoir, ses forces et ses défauts sont exposés depuis un certain temps. Ses dons physiques sont évidents, mais il semble offrir peu de l’excitation ou des avantages des autres quarts de la classe de cette année. Et pourtant, il possède encore suffisamment de potentiel pour se tailler un avenir en tant que quart-arrière de la franchise d’une équipe.

«J’espère pour Herbert, il obtient avec le bon entraîneur, le bon personnel et la bonne situation. Parce que je crois vraiment que c’est là-dedans », a déclaré Todd McShay, analyste du projet ESPN. “Il a tous les outils.”

Malgré quelques bavardages, il serait pris non. 1 du repêchage 2019, Herbert a choisi de retourner en Oregon pour sa saison senior. Il est né à Eugene et a grandi à l’ombre de l’université. Le football professionnel serait toujours là, mais une chance de jouer avec son frère Patrick, un joueur de première année, et de terminer sa carrière dans sa ville natale, était trop belle pour la laisser passer. Son grand-père, qui a joué le rôle de receveur des Ducks au début des années 1960, l’a amené au stade Autzen pour des matchs quand Herbert était enfant – il a grandi en regardant des quarts-arrière des Ducks comme Joey Harrington, Dennis Dixon et Marcus Mariota. Il n’était pas prêt à quitter Eugene plus tôt qu’il ne le devait.

“Il avait beaucoup de travail en suspens et une partie de cela était également l’amélioration de soi, gagnant du terrain vers le joueur qu’il voulait être”, a déclaré l’entraîneur de l’Oregon, Mario Cristobal. “Mais beaucoup de cela a été conduit par l’Université de l’Oregon, combien il aime ses coéquipiers, le programme et laisser un héritage.”

Herbert a pris le risque de revenir. La classe QB 2019, dirigée par Kyler Murray, Dwayne Haskins et Daniel Jones, n’était pas aussi forte que le groupe de cette année. Il y avait la menace de blessure, qui a entravé les premières années universitaires de Herbert. Et au-delà, la chance qu’il ne serait pas en mesure de reproduire une saison junior stellaire. Mais des experts comme Todd McShay affirment que sa décision de revenir n’a pas affecté son projet de stock. Il a amélioré ses chiffres de l’année junior déjà solides (3151 verges, 29 passes de touché et huit interceptions), affichant 3471 verges dans les airs, 32 scores et seulement six interceptions et complétant 67 pour cent de ses passes en tant qu’aîné, menant L’Oregon à un championnat Pac-12 et un Rose Bowl.

“C’est l’expérience que nous voulions quand beaucoup d’entre nous ont décidé de revenir”, a déclaré Herbert devant le Rose Bowl. “C’est tout ce que j’espérais.”

Il y a quelque chose de différent dans la façon dont une passe Herbert se sent quand elle frappe les mains de ses récepteurs. Ce n’est pas seulement le son que fait la balle lorsqu’elle coupe l’air ou la précision avec laquelle elle trouve sa cible. “Juste quand vous êtes hors de votre pause, cette balle est aux trois quarts du chemin. Vous feriez mieux de tourner la tête et de lever les mains, car cela arrive chaud », a déclaré Spencer Webb, un fin de l’Oregon. Les passes d’Herbert ne sont pas simplement parfaitement placées; ils viennent vite.

«Nous étions à l’entraînement, et j’ai parcouru une petite route de couture, et la sécurité était juste derrière moi, et il a lancé la passe la plus dure et la plus rapide. Il était si plat que ma mâchoire est tombée », a déclaré Webb. “Je passe des gants comme si ce n’était rien parce qu’il les déchire.”

Les récepteurs de l’Oregon ont été confrontés à une courbe d’apprentissage abrupte s’ajustant à la vitesse des passes d’Herbert. En pratique, ils montaient la puissance de la machine JUGS pour essayer de simuler sa livraison. Ils ont dit que s’ils captaient des passes avec les yeux fermés, ils pourraient vous dire si le ballon venait d’Herbert ou d’un autre quart-arrière en frappant leurs gants.

“Quand je suis arrivé ici, mes mains palpitaient après l’entraînement”, a déclaré le porteur de ballon de l’Oregon Cyrus Habibi-Likio. «Je ne sais pas si c’était parce que j’étais un étudiant de première année, et il était en quelque sorte en train de me harceler et de le lancer très fort. Herbert’s [passes] sont juste une chose à laquelle vous devez vous habituer. “

Ce n’est pas seulement une expérience de pensée amusante pour imaginer la différence entre les passes d’Herbert et celles d’un autre quart-arrière. Son remplaçant et successeur sous centre à Eugene, Tyler Shough, n’est pas en reste. Mais le récepteur de l’Oregon, Bryan Addison, peut sentir la différence. Les lancers de Shough sont des passes, a déclaré Addison. La cause d’Herbert «réveille».

Johnny Johnson III, l’une des cibles préférées d’Herbert, a déclaré que lui et Herbert avaient passé l’intersaison à travailler sur tous les itinéraires du livre de jeu pour renforcer la cohérence. Et même si leur croissance a certainement profité aux Ducks cette saison, le talent naturel d’Herbert en tant que passeur l’a toujours séduit avec ses récepteurs.

“Cela arrive très vite et c’est toujours sur une spirale”, a déclaré Johnson. «Vous pouvez voir les tiques. Vous pouvez voir la ligne blanche. C’est juste une bénédiction. “

Les dons physiques d’Herbert n’ont jamais été mis en doute. Il a la taille prototypique que les équipes de la NFL avaient l’habitude de réclamer, mais l’évolution des schémas de la NFL a fait en sorte que les équipes se préoccupent moins d’un quart-arrière qui peut voir ses joueurs de ligne offensifs. La prolifération des infractions axées sur la maximisation de la vitesse et de l’espace a modifié les exigences de taille d’un quart-arrière de la NFL. Les deux derniers QB ont pris non. 1 — Murray et Baker Mayfield — mesurent 6 pieds ou moins. À l’inverse, la liste des signaleurs accomplis de 6 pieds 6 pouces et plus est courte, titrée par Joe Flacco et Nick Foles. La taille d’Herbert est quelque chose que les scouts prennent en compte, tant pour le bien que pour le mal.

«Je pense que physiquement, il est aussi talentueux que vous pouvez demander. Je veux dire, de la taille à la force des bras, à la mobilité, et il est vraiment intelligent », a déclaré McShay. «Mais ces [height] les chiffres sont factuels. … Les gars aux bras plus longs, il y a plus de façons pour que les choses tournent mal. Entre le jeu de jambes et l’aspect livraison, il y a définitivement plus de marge d’erreur. »

La stature imposante d’Herbert dément son attitude calme. Comme le dit son frère Patrick, «Il est toujours assez calme jusqu’à ce qu’il ait quelque chose à dire. Ensuite, il s’assurera que vous savez ce qu’il essaie de faire passer. ” Ses coéquipiers disent que l’introverti autoproclamé est plus silencieux hors du terrain que sur lui. Il est rapide avec une blague et mortel avec son esprit, souvent aux dépens de Patrick. En quatre ans, et avec trois entraîneurs en chef différents, Herbert a dirigé un programme allant de la futilité d’une campagne 4-8 en 2016 à un championnat Pac-12 et une victoire au Rose Bowl en 2019. Il ressemblait à une future star après avoir affiché 1936 verges , 19 touchés et quatre interceptions en huit apparitions en tant que véritable recrue. Mark Helfrich, l’entraîneur qui l’a recruté, a été licencié après cette saison, et lorsque Herbert s’est présenté aux entraînements du printemps en 2017, Willie Taggart était à la barre. La performance d’Herbert en tant que première année était une grande raison pour laquelle Taggart a pris le poste, et il était déterminé à aider le quart-arrière étudiant à trouver sa voix.

«J’avais parlé avec Justin du leadership et de la prise de parole, et de tenir ses coéquipiers responsables de bien faire les choses», a déclaré Taggart, qui a quitté l’Oregon pour l’État de Floride et a été remplacé par Cristobal en 2018. «Il se décourageait un peu avec lui-même quand il faisait une erreur, et il laissait ses émotions se manifester, et je lui ai juste dit: “ Justin, tu es un grand quart-arrière de l’université. Je suis désolé, mais tu ne peux pas faire ça, mon pote. Tout le monde compte sur vous. Si vous descendez, nous sommes tous tombés. »»

Taggart a sellé Herbert pendant une mêlée après avoir jeté un coup dur. “Hey Justin”, se souvient Taggart, “ce serait une excellente occasion pour toi de parler aux gars et de lancer l’infraction.” Comme le dit Taggart, Herbert a tenu compte de ses paroles.

“Il a amené les gars et il leur a dit: ‘Écoutez, nous allons sortir ici, nous allons prendre cette balle et nous allons la pousser dans le cul de la défense'”, a déclaré Taggart. , qui coache maintenant le sud de la Floride. «Notre tacle offensif, Tyrell Crosby, a commencé à rire quand Justin a dit cela parce que je pense que cela l’a également surpris. … Justin lui a dit de fermer la gueule, et tout le monde est allé «Whoa». »

Taggart a déclaré que Herbert est finalement devenu un leader plus efficace. Le timide underclassman était si timide que, plutôt que de dire à la star du porteur de ballon Royce Freeman qu’il était aligné du mauvais côté, il exécuterait la pièce en sens inverse pour l’accommoder. Taggart, qui était assistant à Stanford de 2007 à 2009, a comparé l’éthique de travail et l’intelligence d’Herbert à celles de Luck. Et tandis que son comportement silencieux n’a toujours pas convaincu certains front-office de la NFL, d’autres reconnaissent la maîtrise du jeu par Herbert.

«Beaucoup de gars marchent dans la pièce et ils sont le gars, et c’est évident. Ils envahissent la pièce. Et ce n’est pas Justin », a déclaré McShay. «Il n’hésite pas, mais le jour du match, ses coéquipiers l’aiment et ils jouent dur pour lui. C’est un leadership différent, mais il y a toujours du leadership là-bas. »

Le Ringer’s Danny Kelly projette Herbert d’être pris par les Chargers avec le no. 6 choix; McShay l’a comme quatrième quart-arrière, derrière Burrow, Tagovailoa et Love. Une grande raison à cela, a déclaré McShay, est liée à l’incohérence d’Herbert. Son jeu – en particulier la force de ses bras et sa mobilité – rappelle à McShay une autre perspective de quart diviseur, Josh Allen de Buffalo, qui a été emmené non. 7 en 2018.

“Je pense que Josh Allen, pour moi, est probablement la meilleure maquette”, a déclaré McShay. «Ils peuvent distancer certaines personnes et ce sont des tueurs à la poursuite, parce que vous ne vous attendez pas à ce qu’ils courent aussi vite qu’eux. Et nous l’avons vu de Josh Allen en particulier dans la ligue. “

La capacité de course d’Herbert n’était pas souvent utilisée à l’Oregon; avant le Rose Bowl contre le Wisconsin, il avait presque autant de matchs avec des verges au sol négatives que des verges positives. Mais sa vision du terrain et ses instincts de meneur de jeu, ainsi que son cadre colossal, ont fait de lui un tacle difficile à Pasadena. Chacun des trois touchés offensifs de l’Oregon contre le Wisconsin est venu des pieds de Herbert.

“Il est un tel athlète de Dieu”, a déclaré Webb après le match. “Je continue à plaisanter qu’il va être si méchant à Madden. Maintenant, il peut aussi courir? Cette cote Madden va être bonne. “

Pourtant, McShay a déclaré que, comme Allen, l’incohérence et la prise de décision d’Herbert menaçaient de plafonner son plafond.

“La première partie est le physique, la deuxième partie est le schéma, et la troisième partie, pour moi, est vraiment vraiment la confiance mentale, et savoir où le ballon doit aller”, a déclaré McShay. «Il y a des gars qui effectueront le même lancer neuf fois sur 10 et placeront le ballon là où il devrait aller, mais ensuite ils sortiront une progression de lecture, et leur jeu de jambes sera un peu décalé, et le lancer être éteint. … Je pense qu’il a suffisamment de précision naturelle pour s’améliorer s’il continue d’être bien entraîné et pour faire baisser sa mécanique. »

Herbert oscille entre la célébrité et le désastre, souvent en succession rapide. Lors de l’affrontement de l’Oregon contre le Wisconsin en janvier, il a été parfait au cours de son premier essai, complétant quatre des cinq passes pour 49 yards avant de s’armer pour obtenir le premier score du match. Il a peint des coins, enfilé des passes et mis des balles là où seuls ses récepteurs pouvaient les trouver. Son seul raté est survenu lorsque le ballon a traversé les mains de sa cible. Voici Justin Herbert, le prochain grand quart-arrière potentiel.

Son premier passage sur la route qui a suivi a été une balle, comme les cinq premiers l’avaient été, seul celui-ci était directement dans la poitrine d’un secondeur du Wisconsin. Le suivant était un pick-up de 1 yard, et celui après cela une occasion manquée sur un itinéraire de roue qui a ricoché sur les mains de son récepteur, trop haut et trop loin derrière. Voici Justin Herbert, le quart-arrière qui ne peut pas échapper à sa propre voie.

Plus de trois heures se sont écoulées entre le premier trajet de Herbert et son dernier dans le Rose Bowl. Ce n’est que lorsque le soleil s’est couché sur les montagnes de San Gabriel qu’il a repris vie une dernière fois. Alors que les teintes rouges au-dessus du gazon s’adoucissaient dans l’obscurité, Herbert fit sa dernière position. Après avoir récupéré un échappé du Wisconsin au fond du territoire des Badgers, les Ducks, en baisse de 27-21 à mi-chemin du quatrième quart, étaient à distance de frappe de la zone des buts pour la première fois depuis la première mi-temps. Sur le jeu d’ouverture du disque, Herbert a simulé un transfert au porteur de ballon CJ Verdell, a regardé à droite et s’est verrouillé. Un bras raide et 30 mètres plus tard, Herbert a franchi la ligne de but, intact et aux commandes.

“Nous le sauvions”, a déclaré le joueur de ligne offensive Penei Sewell. “Nous gardions cela pour ce moment.”

Quelques minutes plus tard, dans la sécurité de la formation de la victoire, il a baissé la tête pendant un moment pour se reprendre. Le ciel au-dessus, maintenant noir de la nuit de janvier, scintillait de ruban vert et blanc. Herbert a évité la NFL pour cela. Et alors qu’une mer de fans envahissait le champ de Rose Bowl, réclamant la plus brève des interactions avec leur héros nouvellement baptisé, cela semblait valoir le coup. Un dernier match n’est pas seulement une fin; c’est une transition. Bientôt, Herbert se retrouverait à parler aux cadres de l’équipe, à jouer dans le Senior Bowl et à effectuer des exercices de test à la moissonneuse-batteuse d’Indianapolis. Mais il y aurait du temps pour ces choses plus tard, et entouré de ceux qui l’encourageaient, il ne pensait qu’à la célébration.

Des dizaines l’ont arrêté pour des photos à la suite de la cérémonie de remise des trophées, certains en maillots, d’autres en chapeaux, mais tous exhibant les canards et une fierté suintante. Les gardes de sécurité ont tenté en vain de le faire entrer dans les vestiaires, seulement pour que davantage de fidèles de l’Oregon apparaissent, et supplient Herbert de prendre la pose. Il a dit oui à tout le monde avant de se précipiter vers les tribunes pour saluer ceux qui étaient restés dans la célébration, haut en bas de la ligne comme un politicien travaillant dans la foule. “Quatre ans de plus!” un fan a hurlé, avant que quelques autres ne se joignent à lui. Des dizaines de journalistes se sont rassemblés à quelques mètres de là, attendant sa conférence de presse d’après-match. Mais pendant ce qui semblait être des heures, Herbert est resté ici, avec les gens qui l’adoraient le plus.

“Justin Herbert est aussi spécial que possible en tant que personne”, a déclaré Cristobal à propos de sa star. «Il a établi son héritage. Et il n’a pas encore fini. “