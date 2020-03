Justin Thomas a partagé une superbe histoire de Tiger Woods de la Coupe des présidents

Justin Thomas et Tiger Woods ont partagé un moment génial sur le 18e green le premier jour de la Coupe des Présidents en Australie en décembre dernier, quand ils sont devenus fous après que le birdie putt de Thomas a égalé leur match de façon dramatique.

Mais le moment tranquille qu’ils ont partagé sur le chemin du premier tee ce jour-là pourrait être encore mieux.

Thomas, qui a beaucoup de temps libre en ce moment, est apparu dans le dernier épisode du grand podcast No Laying Up et a répondu à une tonne de questions des fans.

Il a également raconté cette histoire fantastique sur le discours d’encouragement spontané qu’il a donné à Tiger avant leur départ en Australie:

Eh bien, cela m’a donné des frissons.

Le sport me manque. J’espère qu’ils reviendront bientôt afin que nous puissions avoir plus de moments comme celui-ci.

