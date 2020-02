Justin Turner a tiré sur Rob Manfred sur les commentaires du trophée

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a été soumis à un examen minutieux – et à juste titre – pour sa gestion du scandale de la tricherie des Astros.

Manfred a offert l’immunité aux joueurs d’Astros pendant le processus d’enquête, a laissé les Astros conserver leur titre des World Series et a apparemment eu plus de sympathie pour les joueurs d’Astros tricheurs que pour les joueurs qui ont été trichés. Les commentaires de Manfred à ESPN sur la décision de laisser les Astros garder leur titre n’ont pas aidé non plus.

Dans cette interview avec Karl Ravech, Manfred a qualifié le titre des World Series de «morceau de métal». Les joueurs de la MLB n’ont pas bien voulu prendre Manfred en minimisant un championnat à un trophée littéral, et lundi, les Dodgers Justin Turner ont tiré un coup majeur à Manfred.

S’adressant à The Athletic, Turner était particulièrement contrarié que Manfred considère le prix ultime du jeu – quelque chose pour lequel les joueurs travaillent toute leur carrière – comme un simple morceau de métal. Turner est allé à Manfred dans sa réponse:

“La seule chose qui le dévalue en ce moment est le fait qu’il y est inscrit” commissaire “. C’est tout simplement incroyable. Est-il si déconnecté de notre jeu, que ce sont ses commentaires? … Ne sait-il pas ce que nous mettons dans ces saisons? Ne sait-il pas combien de travail nous consacrons à gagner ce morceau de métal? Ne sait-il pas ce que signifie fan des bases et des villes? Ne sait-il pas ce que cela signifie pour les petits enfants de cette ville, en essayant d’inspirer ces enfants à vouloir devenir des joueurs de baseball?

“De toute évidence, il ne le fait pas. Il en parle. Il dit: «Oh, oui, nous voulons impliquer les jeunes! Nous voulons inspirer les jeunes! “Mais maintenant, vous pardonnez essentiellement à ces gars de tricher. Et en disant: “Il n’y a pas de précédent”? Il n’y a pas de précédent car personne ne l’a jamais fait auparavant. Il vient de créer un doux précédent sur la façon de gérer cette situation. »

Ouais, ne fâche pas Justin Turner. Quelle brûlure.

La gestion complète de la situation par Manfred a été un échec abject, mais à moins que les propriétaires n’interviennent pour faire un changement, le baseball sera coincé avec son leadership embarrassant dans un avenir prévisible.

.