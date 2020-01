Justine Henin à propos de la victoire à l’Open d’Australie 2004, la vie après le tennis, le sport et plus encore

Justine Henin était championne d’Open d’Australie il y a 16 ans et alors qu’elle s’asseyait pour réfléchir à sa carrière avant l’événement de cette année, les souvenirs revinrent à la star belge de 37 ans.

Quel est votre moment préféré de l’Open d’Australie?

Gagner le tournoi en 2004 était plus qu’un rêve. Cela signifiait que j’avais gagné trois tournois du Grand Chelem en quelques mois, j’avais 21 ans maintenant et c’était quelque chose de vraiment fantastique. Vous êtes si loin de votre famille et la communication n’était plus la même qu’aujourd’hui, donc vous vous sentiez un peu plus loin avec le décalage horaire et tout. Mais ce fut un moment très émouvant pour moi. Un des cinq premiers de ma carrière, c’est sûr.

Et ta pire défaite à Melbourne?

Quand j’ai perdu contre Amélie Mauresmo en finale en 2006. J’étais vraiment malade au ventre et je ne pouvais pas jouer. Ce fut un moment difficile de ma carrière.

Retour sur 2004 et votre victoire à Melbourne. Que faut-il pour gagner?

Il est toujours difficile de gagner un Grand Chelem. Quelques mois avant de gagner en Australie, j’ai remporté mon premier à Roland Garros puis j’ai confirmé avoir remporté l’US Open. Ensuite, j’ai gagné à Melbourne et c’était toujours un endroit que j’aimais visiter. Je suis donc très excité de revenir en arrière maintenant, surtout parce que j’ai aussi un peu cette distance par rapport au tennis.

Êtes-vous un fan de l’Australie?

Bien sûr. C’est l’hiver en Europe quand on joue là-bas et il fait toujours beau. Vous allez en Australie et ils aiment le sport, ils ont cette culture, donc c’est juste une atmosphère fantastique là-bas. J’ai hâte d’y retourner car je n’y suis pas retourné depuis longtemps et en y repensant, c’était un endroit vraiment spécial pour moi.

“Je pense qu’elle peut le faire”, déclare Justine Henin alors qu’elle soutient Serena Williams pour égaler le record du Grand Chelem

Suivez-vous toujours le tennis?

Je suis vraiment dedans à cause des commentaires, à cause de mon Académie, je suis impliqué avec mon Académie chaque jour en travaillant avec les jeunes joueurs et j’espère peut-être faire partie de la prochaine génération, qui sait? D’un autre côté, j’ai vraiment pris mes distances avec mes émotions et je peux regarder le jeu différemment sans pression. Je dois dire que c’est fantastique aussi d’être loin de ça et vraiment apprécier le jeu donc ça va être génial d’y retourner.

Qu’est-ce qui vous manque le plus en tant que joueur de tennis professionnel et en compétition au sommet?

Je ne sais même pas si je manque beaucoup de choses aujourd’hui parce que vous savez quand vous avez le sentiment que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Pour le temps que vous avez dû faire ça et il est temps pour autre chose, mais ça se termine. C’est une vie avec beaucoup d’adrénaline donc ça peut être quelque chose que nous pouvons manquer mais cela signifie aussi qu’il y a moins de pression en même temps et j’aime vivre avec un peu moins de pression maintenant, c’est sûr. Les voyages me manquent aussi parce que j’aime bouger, j’aime être en contact avec beaucoup de monde.

Comment est votre vie maintenant en tant que mère de deux enfants?

Ma vie est beaucoup plus stable aujourd’hui et je m’y suis habituée. J’adore regarder le match aujourd’hui avec cette distance émotionnelle. Je pense que ce que je retiens de cette expérience dans le jeu est pour les moments que j’ai vraiment aimés le plus, ce sont ces moments que vous vous interrogez tout le temps – comment puis-je être meilleur, comment puis-je me pousser? J’ai vraiment adoré quand je me suis retrouvé dans une situation difficile sur le court et quand je regarde ce genre de moments, ces moments serrés, que vous ne savez pas ce qui va se passer, c’est quelque chose que j’aime regarder.

Tous les courts et tous les matchs de l’Open d’Australie sont en direct et exclusifs sur Eurosport et Eurosport Player

Suivez Kevin Palmer sur Twitter @RealKevinPalmer

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.