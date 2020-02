Kahlil Lewis a parfaitement expliqué pourquoi il a vomi pendant le match

Le premier week-end de la saison de redémarrage de la XFL a eu un peu de tout, y compris un joueur – le large receveur de Houston Roughnecks Kahlil Lewis – qui a réellement démarré sur le terrain avant une conversion d’un point.

Son upchuck est immédiatement devenu viral parce que ce n’est pas tous les jours que vous voyez un joueur de football vomir partout en attendant que le ballon soit cassé.

Alors, qu’est-ce qui a amené Lewis à perdre son déjeuner? Il a eu une excellente explication mardi, disant à ESPN que c’était la tempête parfaite d’être trop excité après le toucher d’un coéquipier et d’avoir juste frappé un Gatorade entier.

ESPN a les détails:

“Oh, mon Dieu, tout le monde continue de me frapper à ce sujet”, a déclaré Lewis. «J’ai couru sur le terrain lorsque Cam a marqué et je hurlais. Je me suis surpris à crier trop fort. Je me disais «Oh, calme-toi», mais ça remontait déjà.

“Donc j’essayais juste de le retenir. C’est pourquoi tout est sorti en même temps.”

Après que la vidéo soit devenue virale, Lewis a commencé à entendre des amis et des personnes envoyant des GIF à partir de la vidéo, ainsi que des emoji qui vomissaient. Dans ces textes et messages, il a entendu toute la gamme des raisons pour lesquelles il a vomi. Il voulait remettre les pendules à l’heure.

“J’étais tout simplement trop excité”, a déclaré Lewis. «Je hurlais et je venais de prendre une Gatorade entière. C’est venu. C’est tout. Ce n’était pas des nerfs. Rien de tout cela, déformé. Rien de ce que tout le monde vient me voir; ce n’est rien de tout cela. “

Voilà, les enfants. Soyez prudent en serrant Gatorade parce que vous ne savez jamais quand il va revenir à la hâte.

.