Les célébrités sont actuellement en quarantaine et leurs présences sur les réseaux sociaux commencent donc à devenir un peu farfelues (6:34). Tea Time remet en scène les chats (20:27) et la vie telle que nous la connaissons (30:45). Lana Del Rey et son copain influenceur copain Sticks ont malheureusement rompu (40:05), et Kim Kardashian a en quelque sorte repéré un homard en vrac dans les rues de Calabasas (48:23).

