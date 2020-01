Kamaru Usman “ ferait de mauvaises choses ” à Conor McGregor et Jorge Masvidal insiste sur le fait qu’il “ est trop homme ” alors que l’ancien champion de l’UFC attend son prochain combat

Jorge Masvidal et Kamaru Usman ont tous deux critiqué Conor McGregor alors que la spéculation sur la prochaine équipe à combattre “The Notorious” continue de monter.

Après son retour réussi à l’UFC 246, l’Irlandais est prêt et impatient d’aller et a même déclaré aux médias lors de sa conférence de presse d’après-combat qu’il pourrait faire une apparition en mars.

Conor McGregor a un certain nombre de combattants qui veulent désespérément le combattre

La victoire contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone a eu lieu chez les poids mi-moyens (une division où McGregor a un dossier de 2-1), malgré le fait qu’il ait passé la majorité de sa carrière en poids plume et poids léger.

S’il décide de retourner dans la division des 155 livres, le vainqueur du combat d’avril entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson vous attend sûrement. Mais s’il reste au poids welter, il semble que ce soit Usman ou Masvidal qui obtiennent une «soirée culotte rouge».

«Gamebred» était au bord de la cage à Las Vegas et semblait certain de recevoir l’appel pour combattre McGregor ensuite. Cependant, dans une interview avec Rich Eisen, il semble que le joueur de 35 ans ira dans une direction complètement différente.

“Vous ne pouvez pas me demander ça”, a-t-il dit. “Vous devez demander à Conor que … Quand ils ont demandé [Dana White] pourquoi les combats ne se produisent pas, il l’a dit de la meilleure façon possible et il a dit que j’étais trop d’homme pour lui.

Jorge Masvidal a remporté trois fois en 2019 pour se propulser en lice

“Je veux dire que je suis trop homme pour lui. J’ai demandé à ce gars de me battre, tu sais? C’est ce que c’est.”

Lorsqu’on l’a poussé plus loin à propos d’un match avec McGregor, le natif de Miami a continué en disant: «Ma volonté, ma taille, ma détermination, je me mélange avec Je ne suis pas un lâcheur, je n’ai jamais tapé dans ma vie. C’est un type de chien différent ici. Je suis trop d’homme pour lui dans tous les sens qu’on pourrait dire.

«Quand je vois Conor, je vois beaucoup de trous d’un point de vue technique. Si je suis entraîneur et que je conseille à mon athlète la meilleure façon de battre ce gars, je vois là de nombreux scénarios mathématiques.

“Je vois des X et des O, je vois la racine carrée de son visage fois mes phalanges, je vois toutes ces choses constamment … Non pas que son jeu ne soit pas bon parce que son jeu est génial mais quand je fais le calcul, et je vois les chiffres dans ma tête et je fais le calcul, je me penche très lourd vers moi. »

Le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman pense qu’il ferait de «mauvaises choses» à McGregor

Il semblerait que le joueur de 31 ans de Dublin se pencherait alors vers le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman dès son retour de sa blessure à la main.

Cependant, le «cauchemar nigérian» a également limogé l’Irlandais et promis de faire «de mauvaises choses» à l’ancien champion du monde à deux poids s’ils partagent un octogone.

Il a dit sur l’expérience de Joe Rogan: «Pouvez-vous m’imaginer combattre Conor? Ce ne serait même pas juste. Tout le monde a une chance de puncheur, mais ce ne serait pas juste. “

“Vous avez vu ce que Khabib [Nurmagomedov] lui a fait à 155 ans? Imaginez ce que je lui ferais à 170 ans.

Conor McGregor donne une interview émotionnelle après le combat après son retour victorieux à l’UFC 246

“Et je vais juste l’abattre; Je vais avancer, je vais frapper ce type et le battre et le faire tomber.

“Je ferais de mauvaises choses à Conor.”

