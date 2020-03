Kane est mis sur le marché

La mauvaise séquence de résultats à Tottenham se poursuit. La défaite au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Red Bull Leipzig a marqué le début de deux défaites consécutives en Premier League et la récente élimination en FA Cup aux mains du coliste aggrave la crise des Spurs. Comme si cela ne suffisait pas, en Angleterre, ils croient que Harry Kane, joueur emblème des éperons, médite son départ cet été. Plusieurs clubs sont à l’écoute de l’attaquant anglais.

Harry Kane est lié à Tottenham depuis toujours. Il vient de la carrière, est l’emblème de l’équipe et a rejeté des projets tentants avec la ferme volonté de réussir à jamais dans leur club. L’année dernière, l’occasion était plus proche que jamais, mais Liverpool par Jurgen Klopp les a privés de la Ligue des champions à Madrid. Cette saison, une blessure aux ischio-jambiers lui a fait manquer une grande partie de la campagne et les éperons souffrent.

En Angleterre, ils soulignent que l’attaquant serait réfléchir à son éventuel départ l’été prochain, surtout si Tottenham ne peut pas aspirer à conquérir des titres importants. L’équipe de José Mourinho jouera sa continuité en Ligue des champions en Allemagne après avoir abandonné 0-1 contre Leipzig à domicile et sa carrière en Premier League, pour le moment, il leur laisse cinq points de la place dans la compétition européenne maximale – Ils sont septièmes. La récente élimination de la FA Cup aux mains du coliste de Norwich aggrave encore la crise.

Jusqu’en avril, on ne s’attend pas à ce que Kane s’habille à nouveau court, qui sait si avec assez de temps pour aider l’équipe, mais au moins pour attraper un tournage pour l’Eurocup. Un tournoi dans lequel l’attaquant aspire à être important et qui servira de fenêtre sur l’Europe avec de nombreux clubs désireux de l’accueillir dans leurs rangs. Real Madrid, Barcelone, Paris Saint Germain, Juventus ou Manchester United Ce sont quelques-uns des clubs qui l’ont sur leur agenda et il semble que cet été Kane est prêt à écouter les offres.