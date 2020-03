Kansas, Baylor sera dans le Final Four, déclare Jay Bilas d’ESPN

Le Kansas et Baylor seront dans le Final Four, a déclaré Jay Bilas d’ESPN.

Alors que March Madness se rapproche, le tournoi semble très ouvert.

Contrairement aux années passées où certaines équipes semblent plus dominantes que tous ceux qu’elles rencontrent, ce n’est tout simplement pas le cas cette année.

Récemment, Jay Bilas, initié du basket-ball universitaire ESPN, est apparu sur College Gameday d’ESPN et a déclaré qu’il croyait qu’il y avait «neuf, peut-être dix» programmes qui ont ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout.

Cela dit, bien que la parité soit très importante dans les cerceaux des collèges cette année, Bilas pense toujours qu’il existe une poignée d’équipes sensiblement meilleures que les autres.

Pressé de sélectionner les équipes qui, selon lui, ont le plus de chances de participer au Final Four, Bilas a sélectionné le Kansas et Baylor.

Les Jayhawks sont actuellement classés numéro un dans le sondage AP tandis que Baylor est classé numéro quatre.

Parce que les deux équipes ont divisé la série de la saison, il est impossible de dire qui aurait un avantage sur l’autre dans le tournoi NCAA.

«Je préfère le Kansas et je préfère Baylor pour y arriver [the Final Four]», A déclaré Bilas.

“Ces deux équipes se sont démarquées, et puis il y a d’autres équipes, comme Scotty [Van Pelt] mentionné, il y a probablement huit ou neuf équipes que je mets dans le peloton de tête pour pouvoir accéder au Final Four et remporter le championnat national.

“Mais la différence que je vois est: je ne pense pas que quiconque puisse gagner. Quand les gens disent que n’importe qui peut gagner, je ne suis pas d’accord avec ça. Je pense que n’importe qui peut perdre.

«Comme n’importe qui peut perdre un match. Mais l’univers des équipes qui peuvent gagner tout cela est probablement neuf, peut-être 10. »

Le Kansas et Baylor apportent chacun leurs propres forces et faiblesses uniques à la table. Alors que les Jayhawks sont très équilibrés et ont une tonne d’équilibre, Baylor est sans doute la meilleure équipe défensive du pays.

Mis à part les deux équipes susmentionnées, Gonzaga, San Diego State, Dayton Duke et Kentucky semblent toutes être des équipes à surveiller dans le tournoi NCAA.

Qui échappera finalement ce mois-ci avec un championnat? Nous ne sommes qu’à quelques semaines de le découvrir.

