Kansas, Bill réagit lui-même à la décision sur le coronavirus du tournoi NCAA

L’entraîneur-chef du Kansas, Bill Self, a répondu à la décision du Coronavirus de la NCAA pour le tournoi imminent.

Inutile de dire qu’il a été déçu.

Mercredi après-midi, le président de la NCAA, Mark Emmert, a révélé que March Madness se déroulerait essentiellement dans des arènes vides. Il a reconnu que cela créerait une expérience différente pour toutes les parties concernées, mais qu’il s’agissait d’une nécessité de santé publique.

Après l’annonce, Self a parlé aux médias. L’une des questions qui lui a été posée était de savoir ce qu’il pensait du tournoi de la NCAA qui se déroulait en l’absence de fans.

“Ça craint.” – Bill Self sur aucun fan du tournoi NCAA. pic.twitter.com/F1TCRa6omM

– Pete Francis (@Pete_Francis) 11 mars 2020

«Nous avons eu toutes les 5-7 minutes pour y réfléchir. Ce que je leur ai dit, c’est que ça craint », a déclaré Self.

“Ça ne pue pas seulement pour nous, ça pue pour tous ceux qui veulent se divertir lors d’un concert ou n’importe où. Ça pue pour le marché. C’est certainement triste pour les fans et les joueurs.

“Vous rêvez de jouer dans une situation où vous jouez pour des enjeux élevés sur la scène la plus brillante, mais il est difficile d’imaginer que ce soit le cas si personne n’est là en personne pour le voir.”

Ce qui rend cela d’autant plus malheureux pour le Kansas, c’est que ses plus grandes stars ont tendance à apparaître et à bien jouer sur la route. Udoka Azubuike a été un étalon absolu lorsqu’il a été contraint de jouer derrière les lignes ennemies.

Néanmoins, fans ou pas de fans, beaucoup considèrent le Kansas comme un favori de haut niveau pour tout gagner avant le tournoi NCAA.

