Kansas City Sports Fandom a atteint le Nirvana

Rien de tout cela ne semble réel. Rien de tout cela ne semble possible. Mais ça l’est, donc ça doit être. Les Chiefs de Kansas City sont champions du monde. Après avoir erré dans le désert pendant toute ma vie sportive, j’ai vu les deux grands amours de mon fandom – les Chiefs et les Royals – tous deux réclamer des titres au cours des cinq dernières années. Kansas City, incroyablement, est Titletown. Cela semble trop lourd à traiter. Mais j’apprécierai de passer l’intersaison à essayer de faire exactement cela.

L’idée que l’une ou l’autre équipe arriverait à ce point était risible il y a seulement sept ans. Fin 2012, les Royals entamaient leur 17e saison perdante au cours des 18 dernières années, tandis que les Chiefs ramassaient les morceaux de la ruine fumante d’une campagne 2-14, leur quatrième saison avec au moins 12 défaites en six ans. Mais il est clair, rétrospectivement, que les deux franchises ont touché le fond ensemble, et en l’espace de quatre semaines autour des vacances, toutes deux ont pris une seule décision capitale qui a inversé le cours et les a envoyées sur une voie qui mènerait directement à un titre.

Le 9 décembre, les Royals ont terminé le commerce le plus audacieux de la décennie, expédiant le meilleur espoir Wil Myers à Tampa Bay pour James Shields et Wade Davis. Moins de quatre semaines plus tard, le propriétaire des Chiefs, Clark Hunt, nettoyait la maison, licenciait son entraîneur-chef et directeur général et s’envolait pour Philadelphie pour implorer le nouveau chômeur Andy Reid de venir à Kansas City.

L’expérience de l’enracinement pour les chefs a changé du jour au lendemain. Une franchise qui avait remporté neuf matchs une seule fois au cours des six années précédant l’arrivée de Reid a remporté ses neuf premiers matchs sous sa supervision. Les Chiefs ont eu un record de victoires au cours des sept saisons sous mandat de Reid, faisant des séries éliminatoires dans six d’entre elles. Mais la fin de la médiocrité de l’équipe au 21e siècle a ramené l’expérience des fans des Chiefs des années 1990, marquée par la domination de la saison régulière et le chagrin des séries éliminatoires. Nous avions besoin d’une réinitialisation. Nous avions besoin d’un miracle.

Nous avons Patrick Mahomes. Et maintenant je peux mourir en paix.

Patrick Mahomes





Doug Murray / Icon Sportswire via .

Il aurait suffi que les Chiefs remportent le Super Bowl, tout comme il aurait suffi aux Royals 2015 de remporter les World Series. Les championnats sont comme des enfants: ils ont tous des personnalités différentes, mais ils sont tous des cadeaux de Dieu, et les fans devraient les aimer tous également. C’est du moins ce que vous êtes censé dire. Mais soyons francs: même selon les normes du championnat, le titre des Chiefs 2019, comme le titre des Royals 2015, était spécial. En tant que fan de sports de Kansas City, la comparaison entre les deux équipes est carrément inquiétante.

Comme pour les Royals de 2015, l’histoire des Chiefs de 2019 commence par la façon dont ils ont failli gagner l’année précédente. Les Royals de 2014 sont tombés d’un coup devant un championnat, perdant le match 7 à domicile à la maison par un point quand Alex Gordon a été tenu au troisième but après que le voltigeur des San Francisco Giants Grégor Blanco a fait une erreur avec deux retraits au bas de la neuvième manche. C’était le bon choix, mais a néanmoins été débattu tout l’hiver après que Salvador Pérez soit sorti pour échouer Gordon et mettre fin au match et à la saison. Les Chiefs de 2018 étaient presque aussi près de remporter un titre, car une équipe qui était allée de 33 à 15 au cours des trois années précédentes en claquant le ballon à Alex Smith avait confié son travail au quart-arrière qui avait été promis. Et Mahomes a incendié la NFL depuis le début, lançant 13 touchés au cours de ses trois premiers matchs en route pour enregistrer la deuxième saison de passes de 50 touchés et de plus de 5 000 verges dans l’histoire de la NFL. Les Chiefs sont allés 12-4, ont mérité le non. 1 tête de série dans l’AFC, et a accueilli les New England Patriots dans le match de championnat de la conférence. Mais ils ont perdu en prolongation parce que les Pats ont remporté le tirage au sort quelques minutes seulement après que Dee Ford ait été signalé comme étant à 4 pouces hors jeu sur ce qui aurait dû être l’interception de sceller le jeu dans la réglementation.

Les Royals de 2015 ont utilisé le quasi-accident de l’année précédente comme carburant émotionnel pour se hisser vers le meilleur record de la Ligue des États-Unis, allant de 95 à 67 pour remporter la Ligue centrale par 12 matchs complets. Mais les chefs 2019 ont utilisé leur quasi-accident comme un tremplin d’une manière beaucoup plus tangible: ils ont démoli et reconstruit la défense qui avait gâché une performance de MVP par Mahomes. Le coordinateur défensif Bob Sutton a été limogé et remplacé par Steve Spagnuolo, l’architecte de la défense des Giants 2007 qui avait maintenu les 18-0 Patriots à 14 points dans l’un des plus gros bouleversements du Super Bowl de tous les temps. Justin Houston a été autorisé à partir; Eric Berry n’a pas été reconduit; Dee Ford a été échangé aux 49ers de San Francisco. À leur place, les chefs ont signé Tyrann Mathieu en tant que joueur autonome et ont échangé des capitaux substantiels pour acquérir Frank Clark des Seahawks de Seattle.

Tout comme les Royals n’auraient probablement pas gagné les World Series 2015 s’ils n’avaient pas subi le baptême de 2014 par le feu, je ne pense pas que les Chiefs de cette saison auraient gagné le Super Bowl si la défense de la saison dernière ne les avait pas laissés tomber et les avait motivés à avoir chirurgie corrective majeure. C’est la première façon que cette victoire au Super Bowl soit encore plus douce que la plupart – elle pardonne, sinon justifie, le chagrin et l’échec du passé.

Après le match 7 des World Series 2014, je pensais que je passerais une décennie entière à faire face à des hypothèses sur la décision de maintenir Gordon au troisième rang. En remportant le titre l’année prochaine, les Royals ont pour toujours effacé cette inquiétude de mon esprit. Ce n’est pas simplement que l’occasion manquée l’année précédente a été emportée par le championnat. C’est que l’occasion manquée était nécessaire pour le championnat. Il en va de même pour ces chefs.

L’autre raison pour laquelle cette victoire au Super Bowl semble encore plus douce que la plupart est également l’autre chose que les Chiefs de 2019 ont en commun avec les Royals de 2015: les deux équipes se classent parmi les plus grands rois de retour des séries éliminatoires de l’histoire du sport.

Damian Williams





Sam Greenwood / .

Les Royals de 2015 ont remporté des matchs éliminatoires dans lesquels ils traînaient après quatre manches, après cinq manches, après six manches, après sept manches (deux fois) et après huit manches (deux fois). Ils ont remporté sept matchs éliminatoires après avoir perdu deux points ou plus; aucune autre équipe de l’histoire du baseball n’a remporté plus de cinq de ces matchs. Ils étaient à six retraits de l’élimination, s’inclinant 6-2 lors de la huitième manche du match 4 de l’ALDS contre les Astros de Houston, et sont revenus pour gagner. C’était un scénario hollywoodien qui croupit dans l’enfer du développement pendant des années parce qu’il est tout simplement trop irréaliste.

Les Chiefs de 2019 ont commencé leur série éliminatoire en repérant les 24 points des Texans de Houston lors de la ronde de division, puis leur attaque a explosé, marquant quatre touchés au deuxième trimestre pour prendre la tête à la mi-temps. Ils ont été la première équipe de l’histoire de la NFL, en saison régulière ou en séries éliminatoires, à mener à la mi-temps après avoir traîné de 24 points, et ils ont ensuite gagné, 51-31. Une semaine plus tard, ils ont suivi les Titans du Tennessee 10-0 et 17-7 avant que Mahomes ne livre le jeu le plus emblématique de sa carrière à ce jour, un scamper de 27 verges sur la touche pour un touché avec 11 secondes avant la mi-temps pour donner aux chefs la conduire. Ils ont gagné, 35-24.

Aussi impressionnants que soient ces retours, la vitesse même avec laquelle ils ont été accomplis a couronné le désespoir que les fans pouvaient ressentir; les Chiefs ont mené à chaque instant de la seconde moitié des deux matchs. Et ni les Texans 10-6 ni les Titans 9-7 n’avaient le genre de talent défensif pour faire un retour impressionnant, peu importe à quel point le tableau de bord était improbable.

C’est pourquoi le retour du dimanche soir a été le plus doux de tous. Les 49ers avaient non seulement une défense étouffante, menée par peut-être la meilleure ligne défensive que les Chiefs avaient rencontrée toute la saison, mais aussi une attaque précipitée apparemment imparable conçue pour drainer le temps précieux que l’offensive des Chiefs aurait besoin pour tirer un autre retour. Donc, lorsque la passe de Mahomes à Tyreek Hill a rebondi sur le bras de Hill et entre les mains du demi de coin de Niners Tarvarius Moore avec moins de 12 minutes à jouer, donnant à San Francisco le football pour aller avec une avance de 20-10 … eh bien, j’ai honte d’admettre que J’ai commencé à perdre espoir.

Ce n’était pas seulement que Mahomes, pendant 48 minutes, avait sans doute le pire match de sa carrière, en réussissant 172 yards sur 29 tentatives et en lançant des interceptions sur des tours consécutifs après avoir lancé des choix dans des matchs consécutifs juste une fois toute la saison. C’est que personne sur la ligne offensive des Chiefs – à l’exception du plaqueur droit Mitchell Schwartz, qui a connu des séries éliminatoires pour les âges – ne pouvait arrêter les 49ers avant quatre. Nick Bosa a passé tellement de temps dans le backfield de Kansas City qu’il aurait dû payer un loyer. J’avais toujours la foi que Mahomes pouvait travailler sa magie. Je n’avais tout simplement pas confiance que ses monteurs de lignes lui donneraient le temps de le faire.

Le match m’a rappelé le Super Bowl XLII, lorsque les Patriots invaincus, avec l’attaque la plus élevée de tous les temps à ce moment-là, ont été tenus à seulement 14 points. Cela n’est arrivé que parce que Tom Brady, le plus grand quart-arrière de tous les temps dans sa plus grande saison, a été sans cesse harcelé par la ligne défensive des Giants de New York, se faisant limoger cinq fois le plus haut de la saison. Dans ce match, Mahomes a été limogé quatre fois au plus haut de la saison. Lorsque Mahomes a lancé sa deuxième interception, j’ai donné aux chefs peut-être 10% de chances de remporter une victoire. Si j’avais vu un graphique d’espérance de victoire, j’aurais été encore plus pessimiste. Lorsque San Francisco avait le ballon avec une avance de 10 points et moins de 12 minutes à faire, ESPN a indiqué les chances de victoire des Chiefs à moins de 5%.

Mais comme ces Royals il y a à peine quatre ans, les chefs ont considéré ces probabilités comme une simple suggestion irritante. Une défense qui avait laissé les 49ers courir le jeu pendant des mètres et des minutes. Les Niners ont obtenu le ballon à quatre reprises au cours des 12 dernières minutes du match, et sur ces quatre entraînements, les Chiefs les ont maintenus à un total combiné de 47 verges, trois premiers essais et zéro point.

La défense a fait sa part en donnant à Mahomes une chance de faire le sien, et avec le jeu en jeu, Mahomes a fait son travail ainsi que tout quart-arrière de l’histoire de la NFL. Lorsque les choses semblaient les plus sombres – lorsqu’un défi Niners a renversé une prise de Tyreek Hill de 16 verges, laissant les Chiefs à la troisième place et à 15 de leur propre ligne de 35 verges – Mahomes a reculé de 14 verges ridicules derrière la ligne de mêlée avant lâchant un coup de pied mal fait à 57 mètres en l’air alors qu’un défenseur s’écrase sur lui. Il tomba parfaitement dans les bras d’attente de Hill pour un gain de 44 yards. C’était la 10e fois au cours des deux dernières années que Mahomes s’était converti sur un troisième coup de 15 mètres ou plus.

Pendant 48 minutes, la défense des 49ers a joué Mahomes ainsi que n’importe quelle défense. Mais alors San Francisco lui a donné la plus petite ouverture imaginable, et il l’a utilisée pour inverser le résultat d’un Super Bowl. Quatre jeux plus tard, les Chiefs étaient dans la zone des buts. La défense de Kansas City a maintenu San Francisco à trois et à l’extérieur, puis Mahomes a mené les Chiefs à 65 yards en sept matchs, passant ou se précipitant pour chaque yard, y compris un magnifique flotteur à Sammy Watkins sur la ligne de touche qui a coûté 38. Damien Williams atteint pour le pylône sur le troisième et le but, et après une attente interminable pour l’examen officiel, le touché a été confirmé. Les Chiefs, insondables, avaient la tête avec moins de trois minutes à jouer.

Chris Jones a repoussé une passe et en a dévié une autre pour aider la défense à tenir une fois de plus, ce qui a provoqué un revirement dans les bas avec 1:25 à faire. Damien Williams, qui cherchait simplement un premier essai pour manquer de temps, a plutôt trouvé la lumière du jour et s’est libéré pour un touché de 38 verges. L’impossible était devenu inévitable. Trois semaines après avoir monté le quatrième plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires, les Chiefs ont monté le deuxième plus grand retour de l’histoire du Super Bowl. Aucune équipe de la NFL n’avait jamais remporté trois matchs en une seule saison de matchs éliminatoires à deux chiffres. Non seulement les chefs ont fait cela: ils ont gagné tous les trois à deux chiffres. C’était la cinquième fois cette saison que Mahomes traînait de 10 points ou plus. Il a mené les Chiefs à la victoire lors des cinq matchs.

Andy Reid





Maddie Meyer / .

La première victoire du Super Bowl de Kansas City en 50 ans était plus qu’une simple catharsis pour une ville qui se demandait si ce jour arriverait un jour. C’était aussi une catharsis pour Andy Reid, qui avait attendu presque aussi longtemps que les fans des Chiefs pour un titre. Compte tenu de la tristement célèbre histoire de Reid avec la gestion de l’horloge, il semblait comme une justice poétique que l’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan, ait commis l’erreur sanglante du jeu en choisissant inexplicablement de ne pas appeler le temps mort pour récupérer le ballon avec 1:45 à gauche dans la première moitié, apparemment satisfait de entrer dans la pause avec le score à égalité. Ce n’est qu’après que Reid a bizarrement appelé un temps mort au troisième essai avec 20 secondes restantes – il est toujours Andy Reid, après tout – que Shanahan a décidé d’essayer de marquer des points. Jimmy Garoppolo a lancé une passe de 20 verges à Jeff Wilson Jr. puis une bombe de 42 verges à George Kittle qui a semblé déplacer les 49ers dans la portée des buts jusqu’à ce qu’un appel d’interférence de passe offensive douce annule le gain. Pour une base de fans qui a passé plus de 20 ans à voir les appels OPI taquins aller à l’encontre des extrémités serrées Tony Gonzalez et Travis Kelce, il a été livré au moment idéal.

Et tandis que Shanahan était inexcusablement conservateur en attaque – il a également choisi de se contenter d’un panier plutôt que de viser un quatrième et deux clé lors de la première possession des Niners en deuxième mi-temps – Reid a prouvé sur la plus grande scène qu’il a bougé. à l’avant-garde du mouvement analytique en ce qui concerne l’agressivité au quatrième rang. À deux reprises, les chefs ont fait face à des situations de quatrième et de 1 dans la fourchette de buts sur le terrain; deux fois, Reid a choisi de réussir. Les Chiefs ont converti 21 premiers essais en quatrième et un ou quatrième et deuxième au cours des deux dernières saisons; aucune autre équipe ne l’a fait plus de 17 fois. Lors du premier match de ce genre dans le match de dimanche, le coordinateur offensif Eric Bieniemy a composé une formation de 72 ans issue de la victoire du Rose Bowl du Michigan contre l’USC en 1948, ajoutant une routine de danse au mouvement pré-snap. Les chefs allaient ensuite marquer un touché sur ce disque.

Dans un jeu décidé par la plus petite des marges, il est logique que ce soit un effort d’équipe total. Reid a magnifiquement entraîné et Mahomes a surmonté les trois quarts des luttes pour remporter les honneurs du MVP du Super Bowl. Williams s’est précipité pour 104 verges sur seulement 17 portées tout en marquant deux touchés, et Jones, qui a subi une blessure d’entraînement qui lui a fait rater le match des Texans et jouer des clichés limités dans le championnat AFC, a été rétabli en pleine santé à temps pour être un absolu. bête à l’intérieur de la ligne défensive, frappant plusieurs passes et forçant Garoppolo à un lancer mal avisé pour sa première interception.

Et à la fin, Kansas City a exigé une certaine revanche sur la ville de San Francisco pour les World Series 2014 et a remboursé la famille Shanahan pour ce que le père de Kyle, Mike, a fait aux Chiefs en tant qu’entraîneur-chef du rival Denver Broncos pour 14. ans. Dimanche soir, les chefs ont réglé toutes les affaires familiales.

Une fois auparavant, j’avais vu une équipe remporter un championnat de cette façon, attendant à maintes reprises jusqu’à ce que presque tout espoir soit éteint avant d’arracher calmement et sans pitié la victoire aux mâchoires de la défaite. J’avais fait ma paix pour ne plus jamais vivre ce genre de championnat. Et pourtant je suis là, me promenant dans un état second, un sourire maladroit plâtré en permanence sur mon visage, pas entièrement convaincu que mes yeux et mes oreilles ne me mentent pas sur ce qui vient de se passer.

Nous ne méritons pas cela. Personne ne le mérite. Gagner un championnat une fois par génération suffit. Mais en gagner un de cette manière – en revenant à plusieurs reprises en séries éliminatoires, en crachant sur les cotes, en riant des tableaux des espérances de victoire pour mettre fin à une sécheresse du titre qui a duré des décennies – est une expérience unique. D’une manière ou d’une autre, nous, fans de Kansas City, avons vécu cette expérience deux fois en moins de cinq ans. Notre tasse – des tasses! – déborde. Il n’y a pas si longtemps, nous étions parmi les fans les plus malheureux d’Amérique. Maintenant, nous sommes l’une des deux seules bases de fans (avec Boston, bien sûr, parce que Boston) à avoir remporté un Super Bowl et une Série mondiale au cours de la dernière décennie.

Patrick Mahomes





Kevin C. Cox / .

C’est là que la comparaison entre les Chiefs 2019 et les Royals 2015 se termine. Les Royals étaient une comète qui a traversé le ciel, et nous savions que ce n’était qu’une question de temps avant de retourner vers l’espace lointain lorsque les contrats expiraient, le système agricole tombait en jachère et la propriété ne pouvait pas ou ne voulait pas dépenser l’argent nécessaire pour garder la liste intacte. Les chefs sont différents. Les chefs sont construits pour durer. Les chefs ont Patrick Mahomes.

Cela peut sembler présomptueux, mais il n’y a tout simplement aucun moyen de l’enrober: Mahomes est l’atout le plus précieux dans les sports américains, et il n’est pas particulièrement proche. Il est le meilleur joueur de football, assez bon pour être le joueur par excellence de la ligue lors de sa première saison en tant que starter et joueur par excellence du Super Bowl lors de sa deuxième. Il est le plus jeune joueur de l’histoire de la NFL à accomplir ces deux choses, et il aura toujours 24 ans lorsque la saison 2020 commencera en septembre. Il joue la position qui a sans doute le plus grand impact sur les chances d’une équipe de remporter le titre de son sport respectif. Et pour le meilleur ou pour le pire, les règles restrictives de la NFL sur le libre-arbitre maintiendront Mahomes lié aux Chiefs bien plus étroitement que n’importe quel joueur le serait à sa franchise dans n’importe quel autre sport.

À partir du moment où Bryce Harper a fait ses débuts avec les Nationals en 2012, tout le monde pensait qu’il signerait avec le plus offrant après la saison 2018. LeBron James saupoudre de la poussière de fée victorieuse sur n’importe quelle franchise avec laquelle il daigne signer pendant quatre ans à la fois. Mais Mahomes est probablement un chef de Kansas City pendant au moins la prochaine décennie et, espérons-le, pour la vie, sauf une sorte de divorce public désagréable entre lui et la franchise. À l’heure actuelle, les deux sont la quintessence du mariage sportif modèle.

Tant que les chefs auront Mahomes, ils seront toujours considérés comme un favori du Super Bowl. Ajoutez maintenant l’un des plus grands entraîneurs de football du 21e siècle, un jeune directeur général ayant fait ses preuves, des joueurs d’élite des deux côtés du ballon et le fait que les chefs n’ont pas hypothéqué leur avenir pour remporter ce Super Bowl , la façon dont les Rams ont essayé la saison dernière en échangeant tous les choix de repêchage qu’ils avaient à partir de maintenant jusqu’à la mort de l’univers. Si vous deviez parier sur une franchise pour devenir la prochaine grande dynastie de la NFL, eh bien, vous pourriez choisir une équipe autre que les Chiefs. Ce n’est tout simplement pas clair pourquoi vous le feriez.

Mais c’est un débat pour une autre fois. Le grand privilège de remporter le Super Bowl, c’est qu’il pose des questions sur le futur universitaire. Les Chiefs sont actuellement champions du Super Bowl. Le drapeau qu’ils hissent au-dessus du stade Arrowhead flottera pour toujours. Et peu importe ce qui se passe ensuite, je peux vivre le reste de mes jours en sachant que chaque fois qu’il sera temps de mélanger cette bobine mortelle, je le ferai après avoir vu les deux équipes que j’ai consacrées toute ma vie à l’enracinement pour obtenir la chose même pour laquelle j’ai enraciné. Dimanche soir, clôture. A partir de maintenant, je joue avec l’argent de la maison.

Et le fait de jouer avec l’argent de la maison est que, par définition, vous ne pouvez pas vraiment perdre. C’est juste une question de combien vous gagnerez de plus. Certes, cela enlève peut-être une partie de la passion pour les sports à Kansas City. Peut-être que chaque saison ne sera pas autant de montagnes russes émotionnelles. Peut-être que les matchs éliminatoires n’auront pas la même sensation de vie ou de mort. Bien sûr, terminer une autre saison sans titre ne sera pas aussi dévastateur qu’auparavant, mais peut-être que ce ne sera jamais aussi agréable de tout gagner que cette première fois.

Mais peut-être que oui. Et j’ai hâte de le découvrir. Mais d’abord, nous avons certaines obligations à respecter. Ils organisent un défilé à Kansas City aujourd’hui.

Un autre.