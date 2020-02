Karl-Anthony Towns accueille D’Angelo Russell sur la piste après les échanges

Le partenariat entre D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns a été long à venir – les deux jeunes stars sont amies et semblent destinées à s’unir pendant un certain temps. Comme Towns le dit lui-même dans la vidéo ci-dessous, “Cela a donné naissance à des années … le monde nous a redonné de l’énergie.”

Les deux sont maintenant coéquipiers, après un accord à succès qui a envoyé Russell aux Timberwolves et Andrew Wiggins et les actifs aux Golden State Warriors.

Russell s’est envolé pour le Minnesota cette semaine après la conclusion de l’accord, et Towns ne manquerait pas l’occasion de saluer son nouveau coéquipier. Il était sur la piste quand Russell a atterri, avec un nouveau maillot Timberwolves… et une veste. Il fait froid au Minnesota! C’est un cadeau très réfléchi!

La partie la plus cool de la vidéo, cependant, est le lien clair entre les deux … et à quel point Russell est clairement excité d’être là.

