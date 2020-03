Karl-Anthony Towns fait un don de 100 000 $ pour le test COVID-19

Le centre vedette des Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a annoncé dimanche qu’il donnait 100000 $ à la Mayo Clinic pour son travail dans le cadre du déploiement d’un test qui détecte COVID-19, une souche de coronavirus qui s’est propagée rapidement dans le monde entier.

Aux États-Unis, l’une des difficultés du traitement de la maladie est le manque de tests disponibles pour de nombreux citoyens. En savoir plus sur USA TODAY.

Dans une publication Instagram, Towns a écrit que la clinique Mayo «a commencé à lancer un test pour détecter le virus qui cause COVID-19. J’espère que nous pourrons combattre ce virus plus rapidement et plus efficacement en augmentant les capacités et la disponibilité des tests et la réponse COVID-19 globale de Mayo Clinic. C’est pourquoi je donnerai 100 000 $ pour soutenir ces efforts. »

“Nous sommes tous dans le même bateau”, a poursuivi Towns. “Protégeons-nous et protégeons la communauté qui nous entoure.”

