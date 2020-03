Karl-Anthony Towns regarde un vieux match du Kentucky, extrêmement excité

Karl-Anthony Towns s’est distancié socialement pendant la crise des coronavirus et a passé du temps à jouer à des jeux vidéo et à regarder des jeux classiques des Wildcats du Kentucky.

Towns, qui a généreusement fait don de 100000 $ à la Mayo Clinic pour faciliter le dépistage des coronavirus, a capté mercredi soir une émission des Wildcats, alors n ° 1, jouant contre LSU, rival de la SEC, sur la route pendant la saison de basket-ball universitaire 2014-2015.

Le Kentucky, comme d’habitude, regorgeait de talents NBA cette année-là et comptait cinq départs avec Towns, Willie Cauley-Stein, Trey Lyles et les jumeaux Harrison Andrew et Aaron, avec le futur Devin Booker NBA All-Star Devin Booker. Le Kentucky gagnerait le match 71-69, et les villes l’ont absolument perdu en regardant les dernières minutes.

Les Wildcats finiront par se qualifier pour le Final Four, mais seront éliminés par Frank Kaminsky et les Wisconsin Badgers en demi-finale nationale.

