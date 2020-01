Karolina Pliskova confiante après le titre de Brisbane, mais prête à repartir de zéro à l’Open d’Australie

C’est une nouvelle décennie, mais c’est la même recette réussie pour Karolina Pliskova au Brisbane International, mais elle admet que cela ne signifiera pas un succès automatique à l’Open d’Australie.

Le numéro 2 mondial, Pliskova, a surmonté une chute en deuxième manche pour battre Madison Keys des États-Unis 6-4, 4-6, 7-5 et soulever le trophée de Brisbane pour la troisième fois après avoir également remporté le titre en 2019 et 2017.

🏆 @KaPliskova défend son titre @BrisbaneTennis! 🏆

Vainc les têtes de série n ° 8 6-4, 4-6, 7-5. pic.twitter.com/hu9FzWFjOU

– WTA (@WTA) 12 janvier 2020

Naturellement, la Tchèque sera l’une des favorites pour la première grande de l’année, l’Open d’Australie, mais elle sait qu’elle «partira de zéro» à Melbourne Park.

“Je pense que cela vous donne toujours un peu plus de confiance et vous indique à quel niveau vous êtes pour le début de l’année”, a déclaré Pliskova.

“Mais bien sûr, en Grand Chelem, personne ne pense” qu’elle a gagné un tournoi il y a deux semaines “.

“Ça ne compte pas. Je peux toujours me sentir bien et confiant mais je dois partir de zéro. Je dois sortir et obtenir des pratiques et être prêt pour cela. Tout peut arriver.”

