Katie Nolan demande à des amis d’ESPN d’inviter des personnes célèbres à Zoom

Katie Nolan d’ESPN organise son émission cette semaine via Zoom, et dans le cadre d’un peu, elle a mis au défi ses amis d’inviter la personne la plus célèbre qu’ils connaissent à l’appel, et de voir à qui ils pourraient se joindre.

Cela commence assez amusant, car ils amènent des gens dans et autour de ESPN et de l’univers des médias à monter. Mais ensuite, ces personnes célèbres se sont mises à l’acte et ont commencé à inviter leurs amis, et avant que vous le sachiez, les choses sont devenues complètement et totalement hors de contrôle.

Dwyane Wade apparaît. Lin-Manuel Miranda prend l’appel à un moment donné. Je ne veux pas gâcher le reste parce que c’est plus amusant à regarder car ce sont des boules de neige et des boules de neige.

Cela devrait juste être le spectacle chaque semaine. Je veux juste voir l’arbre téléphonique des gens célèbres en action. Je pense depuis longtemps que chaque personne célèbre connaît tous les autres personnages célèbres et cela me donne raison.

