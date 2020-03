Katie Taylor vs Amanda Serrano annoncés officiellement pour Dillian Whyte vs Alexander Povetkin undercard, 2 mai

Katie Taylor défendra ses titres mondiaux incontestés en matière de poids léger contre Amanda Serrano sur l’undercard de Dillian Whyte contre Alexander Povetkin, le 2 mai à la Manchester Arena.

L’histoire de l’Irlande, médaillée d’or olympique et championne des deux poids, fait face à une tâche difficile face au souverain portoricain à sept divisions.

Katie Taylor détient les quatre principaux titres mondiaux légers

Taylor a remporté l’or à Londres 2012 en tant qu’amateur et a atteint 15-0 dans sa carrière professionnelle.

Au poids léger, elle a unifié les quatre ceintures WBA, WBC, IBF et WBO après la victoire controversée de l’année dernière contre Delfine Persoon.

Serrano participe également au MMA, mais a fait sa plus grande marque en boxe.

Elle a revendiqué des titres de super-mouche jusqu’à super-léger et a un dossier de 38-1-1.

Serrano a également accompli beaucoup dans la boxe féminine

Taylor a déclaré: «C’est un combat qui semble avoir fait l’objet de discussions depuis des années, donc je suis juste content qu’il soit enfin lancé.

«C’est un combat gigantesque et que j’attends avec impatience depuis très, très longtemps. Je travaille dur dans un camp d’entraînement aux États-Unis depuis le début de l’année, donc c’est super d’avoir une date à laquelle je dois me concentrer maintenant et je ne peux pas attendre le 2 mai. “

Serrano a ajouté: «Je suis heureux que nous ayons finalement réussi ce gros combat parce que moi-même et Katie méritons d’être dans cette position.

“Bien que notre combat ait pu être un événement principal, je suis toujours reconnaissant que cela se produise. Je ne vais pas parler à Katie, car je sais qu’elle ne le fera pas pour moi, donc je vais en rester là: Une chose est sûre, c’est que nous allons tous les deux laisser tout sur le ring. “

Le spectacle a un événement principal explosif

Dans l’événement principal, le Britannique Whyte affronte le Russe Povetkin, qui n’a été battu que par Wladimir Klitschko et Anthony Joshua.

La dernière fois, les deux hommes se sont battus avec la sous-carte d’AJ alors qu’il remportait une victoire de revanche sur Andy Ruiz Jr.

Lors de cette émission en décembre, Whyte a devancé Mariusz Wach dans un dix-round à court préavis.

Pendant ce temps, Povetkin a fait match nul contre Michael Hunter de l’Amérique – avec beaucoup de sentiment qu’il a peut-être eu la chance d’éviter la défaite.

