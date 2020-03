Kauto Star à nouveau roi, retour héroïque de Sprinter Sacre et moments classiques de l’histoire du Festival

Il y a eu des moments épiques dans l’histoire du Festival de Cheltenham – des moments qui vous donnent le genre de chair de poule que seul un sport exaltant peut.

Parcourir les archives vous rappelle à quel point certaines des courses ont été merveilleuses, et nous en avons sélectionné cinq parmi les meilleures.

Kauto Star et Ruby Walsh nous ont donné l’un des grands moments de Cheltenham

Sprinter Sacre retrouve sa couronne

Même si vous n’êtes pas un adepte quotidien de la course, vous aurez sûrement entendu parler de Sprinter Sacre.

Le cheval, qui fait partie d’un “ lot ” de 22 chevaux français, a été acheté par les passionnés de course Raymond et Caroline Mould – mais jamais en un million d’années n’auraient-ils rêvé qu’ils avaient posé la main sur l’un des plus grands chevaux de course de l’ère moderne .

Les Molds l’ont envoyé à l’entraîneur Nicky Henderson sans aucune attente, mais il est vite devenu clair qu’il était bien au-dessus de la moyenne. Troisième du Supreme Novices ’Hurdle au Festival 2011, il a vraiment commencé à faire sa marque sur les clôtures la saison suivante.

Il s’est aligné dans l’Arkle et a fait ressembler une opposition chic à des escargots, avant de décrocher rapidement une séquence de victoires qui a abouti à un succès scandaleusement impressionnant dans le Champion Chase. Mais la catastrophe a frappé. Des problèmes cardiaques signifiaient qu’il ne pouvait plus jouer à un niveau proche de son meilleur, et il tomba dans le marasme.

Beaucoup pensaient que sa carrière était terminée – mais pas Henderson. Il a remis sa fierté et sa joie en pleine santé et l’a envoyé à la victoire dans le Champion Chase 2016, trois ans après son précédent succès dans la course.

Il n’y avait pas de sécheresse oculaire dans la maison.

Nico de Boinville monte Sprinter Sacre en haut de la colline pour remporter le Queen Mother Champion Steeple Chase en 2016

Moscow Flyer bat Azertyuiop et Well Chief

Le champion 2005 Chase avait autant de battage médiatique que le renouvellement de cette année – et il n’a certainement pas déçu.

Le raider irlandais Moscow Flyer avait remporté le concours de 2003 avant de débarquer son cavalier un an plus tard, et il était très impatient de relever le défi britannique de chasseurs passionnants

Azertyuiop et Well Chief.

La paire avait combattu l’arrivée du Game Spirit dans la période précédant le concours, Azertyuiop venant juste de prendre le dessus sur son grand rival.

Moscow Flyer avait remporté le Tied Cottage dans sa préparation, donc la scène était prête pour une redoutable épreuve de force.

Après la course elle-même, Azertyuiop a commis quelques erreurs et n’y a jamais vraiment participé, mais le jeune mâle Well Chief a vu son passage à l’âge adulte et l’a confié au brillant Moscow Flyer.

Le duo se rapprocha des kilomètres du reste et dans une finition épouvantable qui secoua les tribunes, ce fut le vieux champion qui coupa le prétendant.

Si nous obtenons quelque chose comme la même excitation cette année, nous sommes en affaires.

Barry Geraghty et Moscow Flyer franchissent la dernière marche vers la victoire dans le Queen Mother Champion Steeple Chase en 2005

Norton’s Coin fait une surprise

Le producteur laitier Sirrell Griffiths n’aurait jamais pu imaginer qu’il formerait un vainqueur de la Gold Cup.

C’était l’étoffe des contes de fées – un homme qui n’avait que trois chevaux dans son écurie et qui a passé la majorité de son temps avec des animaux de ferme à remporter la plus grande course de la planète? Et pourtant c’est arrivé.

Envoyé d’un tir non pris en compte 100-1, Norton’s Coin – qui avait été battu dans des courses beaucoup plus faibles lors de ses trois départs précédents – a soudainement trouvé la forme de grade 1 et a bondi sur Toby Tobias tard pour faire le butin.

C’était – et c’est – le plus gros vainqueur d’une Gold Cup de tous les temps.

Kauto Star est à nouveau roi

Vous ne voyez pas de chevaux comme Kauto Star tous les jours – ou chaque semaine, ou chaque année.

Il était un cheval de course unique dans une génération qui avait des tas de talents et a toujours tout donné.

Entraîné par le brillant Paul Nicholls, qui l’a soigné jusqu’à cinq victoires au King George, il a été le champion incontesté des séjours en 2006 et 2007, et a remporté la Gold Cup 2007 avec un style fantastique.

Mais un an plus tard, un autre champion est venu sous la forme de Denman – également formé par Nicholls.

“The Tank”, comme on l’appelait, a rapidement fait sensation, battant toute une série de chevaux de première classe sur le chemin de la fissure à la Cheltenham Gold Cup.

Beaucoup pensaient toujours que Kauto aurait sa mesure, mais ils avaient tort.

Denman a déchiré le terrain et a pris d’assaut la célèbre colline alors que le roi Kauto ne pouvait que continuer en une seconde lointaine. La légende a été vaincue – mais elle n’en avait pas encore fini.

Un an plus tard, il a repris la piste contre Denman – et a récupéré son propre style.

Reprenant les trois manches de la maison, il s’est éloigné de son ancien rival et est devenu le premier cheval à regagner la Gold Cup.

C’était une performance de bravoure et de ténacité – et une que la foule de Cheltenham n’oublierait jamais.

Ruby Walsh célèbre après être arrivé premier avec le cheval Kauto Star dans la Cheltenham Gold Cup en 2007

Quevega en fait six

Il y a eu de merveilleuses juments au fil des ans, mais peut-être aucune qui a eu autant d’impact sur le cœur des amateurs de course que Quevega.

Chaque année, elle se rendait à Cheltenham en tant que «banquière» de la réunion, et chaque année, elle mettait toutes les chances de son côté.

Les parieurs sont venus l’aimer et elle est devenue un élément permanent du Mares Hurdle – le remportant six fois étonnant.

Son dernier départ au Festival a inquiété ses fans – elle s’est retrouvée trop loin à un moment crucial – mais elle a montré que sa vitesse habituelle de vitesse était au top, alors que la section irlandaise des tribunes se déchaînait.

De 2009 à 2014, elle a dominé sa scène et bien qu’elle n’ait jamais fait campagne aussi aventureusement qu’elle aurait pu l’être, sa classe n’a jamais été mise en doute.

Quevega laisse ses rivales en retard sur la voie de la victoire à Cheltenham dans le Mares’s Hurdle 2011

