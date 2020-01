Kawhi Leonard, Kobe Bryant, pilote partagé Ara Zobayan

Kawhi Leonard et Kobe Bryant ont partagé le pilote Ara Zobayan, a confirmé Leonard mercredi.

Bryant est décédé dimanche dans un tragique accident d’hélicoptère, aux côtés de sa fille de 13 ans, Gianna, et de sept autres personnes.

Zobayan, qui a piloté l’hélicoptère, a également péri dans l’accident.

Dans les jours qui ont suivi, des rapports ont révélé que Leonard avait également utilisé Zobayan pour le transporter.

Leonard l’a confirmé lors d’une récente conférence de presse.

Kawhi Leonard ne sait pas s’il continuera d’utiliser des hélicoptères après la mort de son ami Kobe Bryant et du pilote Ara Zobayan.

«J’ai beaucoup voyagé avec lui», a-t-il dit.

«Super mec, super gentil, il était l’un de leurs meilleurs pilotes. C’est un gars à qui vous demandez de vous faire voler de ville en ville. C’est encore surréaliste pour moi.

“Il va me déposer et dire qu’il est sur le point de prendre Kobe. Il dira: «Je viens de déposer Kobe, il a dit:« Bonjour »» et vice versa. C’est juste une interaction folle. C’est un bon mec. Je suis désolé pour tout le monde. “

Leonard a ensuite été demandé s’il prévoyait de continuer à utiliser des hélicoptères pour se déplacer, à la lumière de ce qui s’était passé.

“C’est juste une de ces fois où c’est son heure”, a déclaré Leonard. “Les choses que vous entendez, vous ne savez pas encore ce qui est réel. Je ne peux pas vraiment en parler.

“Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Il y a beaucoup de pensées dans ma tête. “

Leonard s’est également arrêté un moment pour offrir une vision réfléchie de ce que Bryant représentait pour lui et le basket-ball dans son ensemble.

“Je suis un gars qui a parlé à Kobe l’année dernière avant la saison et juste après notre victoire [the NBA title] dans les vestiaires », a-t-il déclaré.

«J’ai travaillé avec lui avant d’aller à Toronto, et il était probablement le premier ou le deuxième gars à qui nous avons parlé, à part nos coéquipiers et notre famille, après avoir gagné dans les vestiaires. C’est juste cette motivation. “

Les Clippers de Leonard de Los Angeles devaient affronter les Lakers mardi soir, mais le match a été reporté pour permettre à cette dernière organisation de pleurer le décès de Bryant.

