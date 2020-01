Kemba Walker a finalement battu LeBron James après 28 essais

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

La star des Boston Celtics, Kemba Walker, l’a finalement fait. Il a finalement battu LeBron James.

Je dis enfin parce que Walker, qui a passé ses huit premières saisons NBA avec les Charlotte Hornets avant de signer avec les Celtics l’été dernier, avait affronté LeBron 28 fois avant lundi soir et avait incroyablement perdu chacun de ces 28 matchs.

Laissez cela pénétrer un instant – 0-28!

La fortune de Walker a changé lundi à Boston lorsque les Celtics ont détruit LeBron et les Lakers. Boston avait une avance de 24 points en trois quarts et n’a ensuite eu aucun problème à conserver la victoire 139-107.

Pouvez-vous imaginer à quoi devait ressembler cette séquence? Walker devait se demander s’il n’obtiendrait jamais un W contre l’un des meilleurs joueurs pour monter sur un terrain de basket.

Il doit avoir vu LeBron dans ses cauchemars.

Il doit avoir essayé d’ignorer le calendrier chaque année, ne voulant pas savoir quand LeBron allait lui remettre un autre L.

Et il a dû l’adorer lorsque son coéquipier, Jaylen Brown, a posté LeBron au troisième trimestre avec un puissant dunk à deux mains.

Walker, qui avait 20 points et 7 passes décisives dans la victoire, a maintenant une équipe sérieuse autour de lui, car les Celtics sont l’une des meilleures équipes de la Conférence Est. Les Celtics, qui ont cassé une séquence de trois défaites lundi soir, pourraient très bien émerger de l’Est et éventuellement rejouer les Lakers en finale, ce qui serait fou. De plus, Milwaukee aura un grand mot à dire dans les Celtics ayant cette chance.

Mais je ne peux pas penser à une statistique plus démoralisante dans le sport que celle 0-28 que Walker a finalement levée du dos.

Ce doit être ce que les New York Jets et les Buffalo Bills pensent de Tom Brady et des New England Patriots.

Ou comment les Bengals de Cincinnati se sentent à propos de n’importe qui, vraiment.

Walker s’est amusé après le match en disant:

«Il a battu beaucoup de gens. Je parie que peu de gars ont un record de victoires contre LeBron James. Je suis content d’en avoir un au moins avant son départ. Qui sait combien de temps il peut jouer; il est juste incroyable. C’est un seul; un et 28 … Je suis avec une nouvelle équipe, donc je suis 1-0 pour vous dire la vérité. “

Ouais, ça doit finalement se sentir plutôt bien.

Le plus grand gagnant de lundi: pas James Harden!

La star des Houston Rockets a eu une nuit de tir horrible dans une mauvaise défaite contre le Thunder alors qu’il est passé 1 pour 17 sur un terrain de 3 points. Oui. C’est la troisième fois de sa carrière qu’il égalise le record de la NBA pour la plupart des trois manqués dans un match et cela a conduit Twitter NBA à l’écraser absolument. Pas génial!

