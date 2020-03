Ken Giles dit qu’il est prêt à rendre sa bague Astros World Series

Le baseball n’en est qu’à ses débuts au printemps 2020, et il est déjà clair que de nombreux fans ne pensent pas que la MLB en a fait assez pour punir les Astros pour leur scandale de tricherie. Les joueurs d’Astros n’ont pas été punis et l’équipe a été autorisée à conserver le titre des World Series 2017.

Mais si la MLB devait changer son air – très peu probable – et quitter ce titre des World Series 2017, un ancien joueur d’Astros serait plus que disposé à rendre sa bague de championnat.

Le releveur des Blue Jays, Ken Giles, était le plus proche de Houston au cours de cette saison 2017, et dans une interview avec le Toronto Star, Giles a déclaré qu’il rendrait cet anneau si la MLB le lui demandait. Via The Star:

«Quoi qu’ils demandent, j’obligerais. Parce que ce qui se passait à l’époque n’était pas correct. »

Giles a enregistré 34 arrêts pour les Astros en 2017 avant de s’effondrer en séries éliminatoires, accordant 10 points mérités en 7,2 manches. Les Astros ont finalement mis Giles au banc après le match 4 des World Series, et il a été envoyé aux mineurs la saison suivante après avoir maudit le manager de l’époque, A.J. Hinch.

Giles, cependant, a affirmé qu’il n’était pas au courant des tactiques de tricherie étant donné qu’il a passé son temps dans l’enclos des releveurs loin de l’abri et n’aurait pas eu besoin de participer en tant que lanceur de la Ligue américaine:

«Je n’étais au courant de rien. Cela m’a écrasé d’apprendre ce qui se passait quand j’étais là-bas. Je n’en avais aucune idée. Je n’avais aucune idée du tout. J’ai été aveuglé par le rapport du commissaire. Jusque-là, honnêtement, je n’y croyais pas. Juste fou.”

Il a continué:

«J’étais encore assez jeune. Et à la fin de la journée, j’ai eu mes propres problèmes à Houston, qui étaient bien documentés. »

