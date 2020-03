Ken Schrader raconte à Dale Earnhardt Jr. comment il a perdu son pouce

Dale Earnhardt Jr. a mené d’innombrables conversations fascinantes, hilarantes et perspicaces sur son podcast hebdomadaire, le téléchargement de Dale Jr., et l’invité de cette semaine, Ken Schrader, n’a pas déçu.

La paire, avec le co-animateur de podcast Mike Davis, a couvert une grande variété de sujets, dont beaucoup portaient sur la longue carrière de course de Schrader. Et à un moment donné dans un brusque changement de conversation, Earnhardt a demandé au coureur de 64 ans de se rappeler comment il avait perdu une partie de son pouce sur la piste de course.

“Je fais bien plus attention à l’endroit où je m’en tiens maintenant”, a plaisanté Schrader avant de plonger dans l’une des histoires NASCAR les plus dignes de mention.

Il a expliqué comment, en 1995 à Evergreen Speedway à Monroe, Washington pour une course NASCAR Truck Series, il se préparait pour la pratique. Le capot de son camion était relevé et, pour Schrader, la courroie d’alternateur dans le moteur semblait un peu détachée. Il a donc essayé de le réparer lui-même.

Comme il l’a expliqué sur le téléchargement de Dale Jr.:

“Alors ils ont juste tiré le camion, je suis dans mon uniforme, je vais le réchauffer, m’entraîner 15 minutes. Il est mort. J’ai tendu la main là-bas – la ceinture avait l’air lâche – et quand je suis descendue là-bas, ils l’ont tirée parce que la capuche était relevée. Et j’ai fait le tour entre la courroie et la poulie jusqu’à l’oreille de l’alternateur. »

Schrader a perdu le haut de son pouce et la première articulation de l’accident. Il a continué:

«Il ne saignait qu’à un seul endroit parce que tout était mélangé, et j’ai mis une serviette de magasin dessus et j’ai commencé à marcher vers l’ambulance et j’ai dit à Timmy, j’ai dit: ‘Prends mon pouce et mets-le dans une tasse, et viens à l’ambulance. »

Après un peu de confusion parce que le chauffeur d’ambulance sur la piste était absent, il a dit qu’il s’était brièvement rendu au centre médical avant de finalement se rendre à l’hôpital. Et il avait des instructions spécifiques pour le personnel de l’hôpital.

«J’ai dit:« Assurez-vous de couper un peu plus », se souvient Schrader. “J’ai entendu parler de gens qui coupaient un peu d’os supplémentaire, donc il y a suffisamment de viande à la fin lorsque vous le frappez.”

En 1995, Schrader a déclaré à l’Associated Press que la perte de la pointe de son pouce n’entravait pas sa capacité à conduire, mais «il est difficile de nouer vos chaussures».

Vous pouvez écouter l’épisode complet de téléchargement de Dale Jr. ici.

.