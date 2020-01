Kendrick Perkins a tenté d’écraser la querelle avec Kevin Durant

La mort de Kobe Bryant à 41 ans a suscité un éventail de réactions alors que le monde du sport était sous le choc de la nouvelle de dimanche d’un accident mortel d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Le choc et la tristesse ont été les réactions immédiates compréhensibles à la nouvelle, mais pour l’ancien attaquant de la NBA Kendrick Perkins, la mort prématurée de Bryant a été l’occasion de réfléchir à sa rivalité avec Kevin Durant. Perkins a passé près de cinq saisons à Oklahoma City avec Durant, mais les deux se sont affrontés sur Twitter il y a deux semaines. Perkins est allé jusqu’à dire à Durant qu’il avait pris la «voie de la lâche» en rejoignant les Warriors.

Les nouvelles de dimanche, cependant, ont incité Perkins à contacter Durant et à s’excuser.

Durant n’a pas répondu publiquement, mais K.D. a presque certainement remarqué le geste.

Perkins a clairement regretté la façon dont il a traité Durant là-bas, d’autant plus qu’ils étaient autrefois des amis proches et des coéquipiers à Oklahoma City. Et quand une tragédie se produit comme ce qui s’est passé dimanche, cela met en perspective la façon dont les petits arguments insignifiants peuvent être – juste comment Dwight Howard a prêché que nous devrions apprécier les autres pendant qu’ils sont en vie. Pour honorer Kobe, Perkins a étendu cette branche d’olivier – un simple geste d’humanité.

Bryant a été parmi les neuf morts lors de l’accident d’hélicoptère de dimanche. Sa fille de 13 ans, Gianna, faisait également partie des victimes.

