Kendrick Perkins explique pourquoi Reggie Jackson ne convient pas aux Clippers

Les Lakers et les Clippers sont les deux favoris à sortir de la Conférence de l’Ouest et à jouer dans les finales de la NBA 2020, et les transactions de fin de saison pourraient s’avérer cruciales à l’approche des séries éliminatoires.

Les Lakers de Los Angeles se sont maintenus à la date limite du commerce et n’ont rien fait pour modifier une liste qui est actuellement la meilleure de la Conférence de l’Ouest, puis n’ont pas réussi à convaincre le gardien à la retraite Darren Collison de revenir en NBA. Les Clippers, quant à eux, ont récemment acquis le type exact de gardien de but expérimenté dont les Lakers ont besoin, acceptant un accord avec Reggie Jackson après que Jackson ait reçu un rachat des Detroit Pistons.

Jackson n’a joué que 14 matchs cette saison en raison d’une blessure au dos, mais lorsqu’il est en bonne santé, Jackson est un joueur qui peut délivrer 15 points et 5 passes décisives par match, bien qu’il n’ait pas beaucoup d’expérience en sortant du banc. Selon Kendrick Perkins d’ESPN, Jackson a choisi la mauvaise équipe de Los Angeles et aurait eu un rôle beaucoup plus important s’il avait conclu un accord avec les Lakers.

“Je ne suis pas un fan de Reggie qui choisit les Clippers pour le simple fait qu’ils sont profonds. Reggie a 29 ans. Je veux dire, en entrant dans la situation, oui, ils pourraient vous dire «hé, vous allez venir jouer X minutes,» et quand vous y arrivez, quelque chose peut changer. Mon truc avec Reggie, c’est que peut-être que s’il va chez les Lakers, vous saviez à coup sûr qu’il va jouer 20-25 minutes. Les Clippers ont beaucoup de puissance de feu, et je ne sais pas si cela convient parfaitement à Reggie.

…. Ils ont déjà Lou Will, ils ont Pat Bev, ils ont tous ces buteurs et tout ce talent. Je ne vois tout simplement pas où Reggie s’intègre là-dedans. “

