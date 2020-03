Kenyon Martin Jr. prend une décision surprenante de la NBA

Kenyon Martin Jr. a pris une décision surprenante en NBA la semaine dernière.

L’ancienne star du Sierra Canyon High School quittera l’université et se dirigera plutôt directement vers les pros.

Bien qu’il ait reçu des offres de bourses de plusieurs institutions, Martin ne semble pas s’intéresser au jeu collégial.

Au lieu d’aller à l’université, Martin fera une année d’études supérieures à IMG Academy en Floride avant de se diriger vers la NBA.

“Il a dit que c’était ce qu’il pensait, nous avons fait nos devoirs et je lui ai donné ce que tout le monde a dit et nous avons pris une bonne décision”, a déclaré le père de Martin.

«Ce n’est pas quelque chose que je lui ai imposé, c’est quelque chose dont nous avons parlé en famille et c’était le bon choix. Le chemin de chacun est différent pour y arriver.

“Comme vous l’avez dit, il existe maintenant différentes voies pour y arriver, vous n’avez pas besoin d’aller à l’université. Pour moi, j’ai dû aller à l’école pendant quatre ans pour que j’atteigne mes objectifs mais il est bien meilleur que moi à 18 ans et plus compétent alors pourquoi ne pas faire votre propre chemin?

«Vous ne pouvez pas laisser cette politique, il y a un tas de trucs à tous les niveaux et nous les avons tous éliminés, le battage médiatique, les écoles, si vous voulez vous améliorer, c’est le fond, nous irons mieux, allons travailler sur votre corps et aller mieux et il le fait. Vous pouvez le voir ici. “

Le père de Martin, Kenyon Martin Sr., a joué 15 ans dans la NBA et était un All-Star.

