Kepa et Azpilicueta OUT, Sancho et Werner IN

Après réflexion, Chelsea a connu une saison relativement bonne jusqu’à la suspension de la Premier League.

S’il y avait sans aucun doute quelques points bas, la plupart des fans se seraient contentés de la quatrième place au début de la saison, compte tenu de la perte d’Eden Hazard et de l’interdiction de transfert du club pendant l’été.

. – .

Les fans de Chelsea n’auront pas trop de plaintes avec leur position actuelle

Frank Lampard, lui-même inexpérimenté en tant que manager, a été contraint de compter sur des jeunes, et des blessures l’ont privé de ses meilleurs joueurs seniors pendant une grande partie de la campagne.

Le contexte a donc rendu la première saison de Lampard acceptable, mais il n’y aura aucune excuse la saison prochaine.

Beaucoup s’attendent à ce que les Bleus fassent de gros transferts pendant l’été pour rattraper le temps perdu au cours des deux dernières fenêtres.

Même si leur interdiction a été levée avant janvier, Chelsea n’a toujours signé personne et Lampard a critiqué la hiérarchie du club pour ne pas se renforcer.

Cela a montré que bien que les Bleus aient peut-être surpassé cette saison, le patron sait que son équipe a besoin d’améliorations spectaculaires en matière de personnel si elle veut défier Liverpool en tête du classement.

Alors, qu’est-ce que Lampard complotera s’il se sent impitoyable cet été?

Danny Murphy pense que la dernière controverse de Jack Grealish pourrait compromettre un déménagement d’été ou une convocation en Angleterre

Gardien – Obtenez-en un nouveau

Cela fait presque deux ans et nous ne sommes pas près de comprendre pourquoi Kepa a imposé les frais de transfert les plus élevés pour un gardien de but.

Les principaux points de discussion de la carrière de Stamford Bridge, âgée de 25 ans, ont été extrêmement négatifs.

Tout d’abord, il a été abandonné par Maurizio Sarri pour avoir remarquablement défié ses ordres lors de la finale de la Coupe Carabao 2019.

Ensuite, il a été harcelé par Lampard pour avoir le plus faible pourcentage d’arrêts de tous les n ° 1 de la Premier League.

Bien que son talent se soit manifesté dans de petits aperçus, Lampard pourrait être tenté de dire que trop c’est trop cet été.

Les Blues ont été liés à un transfert de 50 millions de livres sterling pour le gardien de but des moins de 21 ans de Manchester United et d’Angleterre, Dean Henderson, qui a été impressionnante en prêt à Sheffield United cette saison.

. – .

Henderson a connu une excellente saison 2019/20, alors est-il une option pour Chelsea dans le but?

Défense – Gardez James et Rudiger, remplacez le reste

Lampard a sans cesse coupé et changé à la recherche de son dos le plus fort quatre cette saison – mais en vain.

Alors qu’Antonio Rudiger reste le défenseur central le plus fort du club, Kurt Zouma, Andreas Christensen ou Fikayo Tomori n’ont pas réussi à faire leurs preuves en tant que partenaires appropriés malgré de nombreuses opportunités.

Gabriel Magalhaes de Lille serait sur le point de rejoindre Chelsea cet été alors qu’ils cherchent un accompagnement du pied gauche à Rudiger au cœur de leur défense.

L’arrière gauche a été un problème pour les Blues toute la saison, ni Emerson Palmieri ni Marcos Alonso n’atteignant régulièrement la norme requise.

Ben Chilwell de Leicester a été lié à un déménagement à Stamford Bridge – et il pourrait être l’homme pour enfin combler le vide laissé par Ashley Cole il y a six ans.

Cependant, un joueur qui a prospéré lors de leur introduction à l’arrière est Reece James.

Il pourrait commencer à être intégré plus régulièrement à l’arrière droit alors que Cesar Azpilicueta entre dans la trentaine.

. ou concédants de licence

Chilwell pourrait être la solution aux problèmes de Chelsea à l’arrière gauche

Milieu – Aucun changement

La force actuelle de Chelsea réside sans aucun doute au milieu de terrain.

Les Bleus ont une mine de talents au milieu – et les blessures à long terme de N’Golo Kante et Ruben Loftus-Cheek ne les ont même pas laissés de côté cette saison.

Ils se sentiront comme de nouvelles signatures et ajouteront une touche bien nécessaire au milieu de terrain de Lampard lorsqu’ils seront disponibles régulièrement.

Pendant ce temps, Jorginho et Mateo Kovacic ont été des joueurs exceptionnels et les stars de l’académie Mason Mount et Billy Gilmour ont également impressionné.

Même Ross Barkley commençait à ressembler à son ancien moi juste avant le report du football.

S’il n’est pas cassé, ne le réparez pas!

. – .

Loftus-Cheek se sentira comme une nouvelle signature pour Chelsea

Vers l’avant – Ajoutez de la puissance de feu

Bien que leur défense les ait laissés tomber cette saison, Chelsea n’a tout simplement pas marqué suffisamment de buts.

Les Bleus se sont rendus coupables d’avoir dominé la possession et de ne pas avoir capitalisé, permettant aux équipes de retrouver les matchs qu’elles devraient gagner confortablement.

On ne pourrait pas en demander plus à Tammy Abraham, qui a 13 buts de haut vol, mais personne d’autre n’a vraiment contribué.

Le meilleur sort de Chelsea de la saison est venu lorsque Christian Pulisic les a frappés, mais l’Américain a depuis souffert de blessures, tout comme Abraham.

Ailleurs, Willian et Pedro semblent certains de partir à la fin de la saison alors que leurs contrats prennent fin.

Chelsea a désespérément besoin d’une puissance de feu supplémentaire en attaque – et c’est là que les gros dollars seront probablement dépensés.

Ils ont déjà signé Hakim Ziyech d’Ajax pour 33,6 millions de livres sterling et il apportera la créativité dont il a tant besoin.

Pendant ce temps, des rumeurs continuent de relier Jadon Sancho du Borussia Dortmund et Timo Werner du RB Leipzig à Stamford Bridge.

La paire est parmi les jeunes attaquants les plus brillants du football mondial – et les Bleus devraient lutter contre la concurrence sévère de la plupart des meilleurs clubs européens pour décrocher la paire.

Si Lampard est sérieusement impitoyable au cours de l’été, il pourrait avoir un tout nouveau front trois la saison prochaine.

. – .

Timo Werner est étroitement lié à son passage en Premier League cet été

À quoi pourrait ressembler Chelsea la saison prochaine

.