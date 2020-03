Kether Donohue sur la grandeur de son personnage «Tu es le pire»

Mars est un mois pour les parenthèses, donc cette semaine sur The Ringer, nous accueillons les meilleurs personnages télévisés du siècle – une compétition expansive, obsessionnelle et étonnamment chargée pour déterminer la meilleure personnalité télévisuelle fictive des 20 dernières années. Pour aider le public à prendre des décisions de vote éclairées, The Ringer a contacté certaines des personnes qui connaissent le mieux ces personnages: les acteurs qui les ont joués. Revenez tout au long de la semaine pour plus d’interviews, et assurez-vous de voter pour The Best TV Characters of the Century Bracket ici.

Kether Donohue, qui jouait la meilleure amie coquette et grossière Lindsay Jillian dans la sitcom FXX dark You’re the Worst, faisait la queue pour la salle de bain d’un restaurant à West Hollywood il y a quelques années lorsqu’elle sentait le regard d’une femme derrière elle .

«Et je pensais que c’était parce que j’avais de l’acné horrible ou quelque chose comme ça», explique Donohue, parlant par FaceTime ce week-end depuis son appartement à East L.A. et caressant une joue très claire. «Je pensais, je sais, que je devais me procurer un soin du visage. Mais ensuite, elle me dit: «Je dois juste dire, j’aime que tu es le pire.» Et elle dit: «Tu sais, je suis enceinte et je suis mariée, et je veux juste te faire savoir que je suis vraiment connectez-vous avec votre personnage, parce que je suis tellement excitée! “Elle était comme,” J’embrasse vraiment ma salope intérieure à cause de Lindsay! “”

C’était un énorme compliment pour Donohue; au cours des cinq saisons de You’re the Worst, son personnage, Lindsay, était en effet enceinte et marié et excité, parfois en même temps. Elle s’est assommée avec un baster de dinde, a poignardé son mari, a fait étalage de son décolleté, s’est battue avec sa sœur insupportable, a raconté des blagues pédophiles sur le lieu de travail, est devenue une intrigante et une fixatrice et une aide, et a renvoyé – je pense sincèrement! – au sucre comme «sel sucré». Quand elle dit à sa meilleure amie Gretchen, jouée par Aya Cash, que “vous écoutez la radio des pauvres, vous avez la brousse d’un Italien et vous êtes sur le crack”, c’est un discours de motivation légitime.

Dans un spectacle rempli de fond en comble avec des personnages irrésistiblement irrémédiables, Lindsay est l’un des pires, et donc le meilleur, du peloton. Ci-dessous, Donohue discute du rôle, des étourdissements et de la façon de poignarder en toute sécurité un autre acteur.

Bonjour! Merci beaucoup pour le chat vidéo!

Aya en parle tout le temps, je pense qu’elle a même mis ça sur son post d’anniversaire Instagram, mais: je suis un FaceTimer! Maintenant, en raison de la quarantaine, tout le monde est soudainement FaceTiming. Je fais partie de FaceTiming depuis la sortie de FaceTime et les gens se moquaient toujours de moi. C’est donc super. Et personne ne peut juger qui que ce soit. Je ressemble à un loup-garou.

Si j’incline mon moniteur vers le bas d’un pouce, vous ne verrez que du linge.

[Through a mouthful of KIND Bar] Je mange un KIND Bar pour le petit déjeuner.

Ma seule bonne histoire FaceTime est que je l’ai fait une pièce sur A-Rod une fois et pendant que je l’interviewais, J.Lo FaceTimed lui et il a tourné l’écran vers moi. J’ai donc FaceTimed avec J.Lo.

Quand je faisais de la graisse, j’ai fait le talk-show du matin d’Hollywood Today et Kris Jenner était devant moi et nous étions sur le même canapé et je me disais, “la vie est vraiment bizarre”. Parce que j’étais un acteur faisant la promotion d’un spectacle, je devais penser que c’était normal, non? Mais ce n’est pas normal d’être avec Kris Jenner.

Tu vas bien, ma chérie.

Bébé, ton interview était super.

Vous êtes la pire terminé il y a un an après cinq saisons. Qu’est-ce qui vous manque le plus en jouant à Lindsay?

Jouer à Lindsay m’a donné tellement de liberté et la permission de faire des choses audacieuses, farfelues, et c’est comme si c’était mon travail. J’aimais juste la liberté. C’était un tel cadeau de pouvoir jouer un personnage qui n’a littéralement pas de frontières.

Je pense que j’ai appris à être plus compatissant envers moi-même, honnêtement, en jouant à Lindsay. Parce que jouer ce personnage qui fait des choses telles que poignarder son mari – mais vous êtes toujours censé l’aimer, et je suis censé, comme, comprendre pourquoi elle ferait cela – vous devez vraiment avoir de la compassion. Je pense que je viens d’apprendre à avoir plus de compassion pour mon côté sombre.

Quel est votre épisode préféré pour le personnage?

Je dois y aller par instinct: saison 2, épisode 6, “Side Bitch”, par Alison Bennett. C’est celui où [a newly separated] Lindsay doit trouver comment tout faire par elle-même. Elle fait du vélo…

Son pouvoir s’éteint car elle ne sait pas comment payer ses factures.

J’adore la façon dont dans l’écriture de Lindsay, ce que j’ai toujours apprécié, c’est que les choses auraient pu être représentées comme sur le nez, ou «Oh, c’est juste la fille stupide». Et ce qui a fait de You’s the Worst Great, c’est qu’il n’est jamais resté en surface comme ça. Il y avait toujours tellement plus de choses en dessous. Donc en fait, oui, l’épisode est comme: “Lindsay ne sait pas comment faire des trucs. Elle ne peut pas rentrer. ” J’ai adoré l’écriture et la réalisation de cet épisode – il y avait tellement d’occasions de montrer et de retirer les couches de Lindsay et de voir la vulnérabilité derrière elle. Il y avait tellement d’occasions de faire de l’humour large et de la comédie classique, mais il y avait tellement de profondeur.

J’ai lu que la façon dont vous avez reçu les scripts était que vous n’en voyiez que quelques-uns à la fois.

Nous avons bloqué le tournage, et c’est aussi un choix stylistique de la part de Stephen. Il ne voulait pas que les acteurs sachent nécessairement ce qui allait se passer. Chaque fois que je lis les blocs des scripts, pour n’importe lequel des blocs, je me sens comme un membre du public.

Y en a-t-il un que vous avez obtenu et presque laissé tomber la page?

Quand j’ai vu l’insémination artificielle avec un baster de dinde! C’est là que j’étais comme… Je pense que j’ai dit à Stephen et aux scénaristes: «Attendez, alors ce n’est que l’épisode 2! Ils ont dit: “Ce n’est même pas le niveau maximum de folie.” J’étais comme, attachez votre ceinture. Et puis j’ai dû supprimer l’historique de recherche sur mon téléphone.

Lorsque vous avez été choisi pour le rôle, vous viviez à New York, mais vous avez dit que vous aviez de la chance de finir l’audition en personne à Los Angeles.

Ce commerce est vraiment dur et fou et vous vous demandez souvent: “Suis-je un masochiste?” Comme si je m’inscris volontairement pour être dans ce monde de rejet. Chaque fois que les acteurs passent par là, je me dis, non, accrochez-vous parce que quand j’ai réservé cela, j’avais essayé L.A.et ça ne fonctionnait pas. Et mon manager m’a laissé tomber, mon ex petit ami de huit ans a rompu avec moi. Je suis retourné à New York. Je collectionnais le chômage. J’ai auditionné pour une publicité sur du papier toilette.

J’ai fait une publicité Audi qui [You’re the Worst director] Réalisation de Jordan Vogt-Roberts. Il a été tourné en Caroline du Nord parce que Claire Danes était dans la publicité et j’ai joué son publiciste garce. Et c’est tellement drôle parce qu’elle tournait Homeland en Caroline du Nord. Et je n’oublierai jamais, elle me dit: “Ouais, nous tournons ici parce que c’est là que je travaille.” Comme mon travail de jour, vous savez, serveuse à la taverne irlandaise. Votre travail de jour est la patrie!

Bizarrement, mon agent d’animation à L.A.appelle comme: “ Hé, pourriez-vous voler à Los Angeles demain? J’étais comme, bien sûr. Et cette même semaine, j’ai été appelé pour You’s the Worst. Et c’est parce que Jordan, qui dirige la publicité Audi, qui dirige le pilote, il me l’a apporté. Cela ressemblait vraiment à des circonstances synchroniques magiques. Certaines personnes sont dans les synchronicités. Je veux dire, je suis l’un des… je pourrais être considéré comme un hippie ennuyeux. C’était juste très bien. Je n’oublierai jamais d’aller dans la salle avec Stephen et le directeur de casting. Et comme si j’avais été à New York et fait une auto-cassette, [would’ve been] une énergie différente dans la pièce.

Je suis aussi un accessoire, ce qui parfois est mal vu lors des auditions. Je m’emballe un peu. J’ai apporté une bouteille de jus et j’étais comme [extremely jacking-off gesture] secouant beaucoup. Je me souviens que Stephen avait une vieille photo de ma tête où j’avais une coupe de cheveux de lutin.

De la publicité Apple?

FaceTime! Vous voyez, je suis le premier FaceTimer!

J’ai une image mentale d’une scène où Lindsay mange les nouilles de son collègue du réfrigérateur partagé à main nue. Quel genre de choses avez-vous appris en jouant un rôle si vivant?

Aya Cash utilise toujours l’exemple de la façon dont son personnage Gretchen est cette publiciste de haut niveau. Elle est brillante dans son travail. Mais vous rentrez chez elle chez elle et elle vit comme une catastrophe et son vibrateur s’allume. Donc, la façon dont cela s’étend à ma réponse sur ce que j’ai appris en jouant mon personnage, c’est que cela m’a permis d’embrasser ma propre complexité parce que c’est quelque chose avec lequel je me suis toujours battu.

Que pensez-vous avoir ajouté au rôle?

En grandissant, j’ai toujours senti que je devais prouver aux gens que j’étais intelligent, parce que je suis comme un clown et que je dis des choses qui disent des citations. La façon dont je parle, vous savez, pourrait être considérée comme: «Oh, c’est une fille de Valley.» Mais à l’intérieur, j’ai tellement d’âme et de profondeur, et je suis intelligent, et j’avais envie de grandir, j’ai toujours dû prouver aux gens que je suis intelligent.

Et je pense que jouer ce personnage, ce qu’il m’a appris, c’est que je suis à l’aise avec mes complexités, que je sais qu’ils sont là, et donc ce n’est pas vraiment mon problème si d’autres personnes jugent encore. Mais je pense que cela m’a appris à embrasser vraiment les complexités de ma propre personne et à vraiment apprécier les complexités de toutes les femmes. Nous ne sommes pas une seule chose – nous sommes tellement de choses et les femmes ressentent toujours autant de pression. Nous avons tellement de pression pour prouver aux gens que nous avons notre merde ensemble et que nous sommes intelligents. Cela m’a appris à embrasser mon propre bordel.

Y a-t-il quelque chose que vous changeriez au sujet de Lindsay?

Non, parce que c’était tellement coloré – comme, je ne sais pas ce que je changerais, parce que je sentais vraiment que je devais explorer la gamme. Ouais, je veux dire, non! Je l’aimais, c’était parfait.

Quels sont certains de vos personnages TV préférés d’autres émissions?

Je suis un amateur de sitcom multicam et j’aime Chrissy de Three’s Company. J’ai toujours tellement aimé ce personnage; ce spectacle, multicam old school. Ensuite, cela semble si évident, mais je dois dire Lucy de I Love Lucy. J’adore Elaine de Seinfeld. Suis-je autorisé à dire Jem?

Oh mon Dieu, nous devons avoir des âges similaires. J’ai grandi avec Jem.

Mon dossier de première année, j’ai écrit «Jem». J’ai prétendu que mon nom était Jem. Je devrai peut-être retourner à Jem pendant la quarantaine. J’aime aussi Samantha sur Sex in the City et Miranda — j’adore Cynthia Nixon.

J’essayais de comprendre mon préféré Sexe et la ville personnage, et surtout en vieillissant, je suis comme, mec, Miranda.

J’étais genre, putain, c’est le choix de Sophie. Je choisirais Miranda aussi, mais en tant qu’adulte. Au lycée, Samantha était ma préférée, je ne sais pas si je voudrais être Miranda. Mais maintenant, en tant qu’adulte, j’aime, putain ouais! Miranda jusqu’au bout. Vous savez quand elle emménage avec Steve et renverse la sauce marinara et a tout le monologue sur la façon dont elle est en désordre? C’est probablement l’un de mes monologues préférés.

Quelques questions éclairantes ou basées sur des Lindsayismes. Lindsay est-elle la plus chaude ou la plus stupide?

Le chaud!

“Nouveau téléphone, qui dis?” ou Grand sexe, Bud. Vraiment excité?

J’adore «Super sexe, mon pote. Vraiment excité. ” C’est aussi tellement aléatoire. Juste le fait que ce sont deux courtes phrases avec un point. Et quand je l’ai dit, je me suis senti comme du Sud. [In a deep drawl] Vraiment excité.

Quelle performance de chant aimez-vous le plus: la performance de karaoké de “A Woman’s Work” de Kate Bush de la finale de la saison 1 ou le Duo “Je ne sais pas grand-chose” entre Lindsay et son mari, encore et encore, Paul, dans le dernier épisode de la saison 2?

Le Kate Bush. J’ai adoré tourner ce duo avec Allen, et j’adore cette chanson, mais la Kate Bush est tellement classique. Et aussi juste la façon dont Stephen a obtenu les droits sur la chanson! Comme, Kate Bush n’a pas de licence pour sa musique. Je pense que nous avons essayé d’obtenir les droits pour cela et ce n’était pas permis.

Et puis Stephen a écrit à Kate Bush une lettre personnelle. Et il a dit que la raison pour laquelle il avait mis la chanson était au collège, la petite amie de Steven a rompu avec lui, mais elle lui a donné un mixage de chansons de séparation. Qui fait ça?! Et la chanson de Kate Bush était là-bas et merde. Donc Stephen a toujours plaisanté en imaginant Kate Bush comme un château en Irlande, en regardant Tu es le pire.

Vous n’étiez pas spécifiquement “un chanteur” avant cela, non?

Je n’étais pas formé. Et c’est si étrange que les rôles d’acteur que j’ai faits ces dernières années semblent avoir un élément musical.

Comment était-ce de filmer la scène où Lindsay s’enclenche dans la cuisine et poignarde son mari?

C’était une scène vraiment effrayante car c’était un vrai couteau! Il y avait un coordinateur de cascades et Alan devait littéralement porter un énorme bloc de mousse qui était collé sur le côté de l’estomac. Comme si je coupais les oignons et que je devais me retourner et le poignarder rapidement au bon endroit. C’était bien d’avoir pu faire de la graisse avant ça, parce que je pensais aux numéros de danse: comme cinq, six, sept, huit. Cette scène a été très chorégraphiée. Ça devait être comme, couper, couper, couper, poignarder, couper, couper, couper. Le succès de cette scène était très dépendant du timing des temps, mais aussi, comme sur le plan pratique, j’aurais vraiment pu le poignarder.

En plus de chanter et de «danser», vous avez également montré votre gamme avec des souvenirs mémorables Vous êtes la pire– sexe de style.

Ouais, [one] était mon tout premier [sex scene] En tant qu’acteur. Quand elle monte Aiden dans la camionnette, le script dit: “Lindsay détruit Aiden.” Et j’étais comme, d’accord, eh bien, je prends mon travail très au sérieux. Et le gamin qui a obtenu le rôle d’Aiden – il n’est pas un gamin, il avait 20 ans – il est comme, du Midwest, est venu à L.A., et c’est le premier emploi qu’il a réservé en un an. Tous les scénaristes se disaient: “Kid, c’est un bon premier travail!” Assis dans une camionnette et que cette fille te détruise.

Jordan Vogt-Roberts dirigeait cet épisode et il fait beaucoup de prises. Nous étions en train de prendre 50 ans et je le monte dans le van. Et l’enfant a l’air de pleurer et je me suis dit: “Oh mon dieu, ça va?” Et il était comme, [puts on an extremely Pete Buttigieg–sounding voice] “Euh, ouais, non, non, je suis génial, j’adore ça, je suis vraiment heureux, c’est juste euh, dans la prochaine prise, je ne sais pas si c’est un problème de continuité, mais pouvez-vous saisir ici au lieu d’ici? ” Et je me dis “Bien sûr, pourquoi?” Et il a ouvert sa chemise, et je l’avais meurtri. Genre, il était vraiment blanc et il avait comme, baaa-absence et baaaa-lue partout. Notre maquilleuse était comme, “Il pourrait avoir une faible teneur en fer?”

