Kevin De Bruyne pourrait être le remplaçant de Luka Modric au Real Madrid

Le Real Madrid prévoit de signer l’été prochain après les départs possibles de l’équipe cet été, et s’intéresse à l’un des nouveaux joyaux du football mondial. Selon des informations en provenance de Belgique, le Real Madrid n’est tenté que par Kevin De Bruyne pour le signer l’été prochain.

Le milieu de terrain de Manchester City ne s’est pas senti entièrement à l’aise depuis que les citoyens ont été punis de deux ans sans jouer en UEFA Champions League, le joueur offensif de 28 ans sait qu’au meilleur moment de sa carrière, ne pas jouer la plus haute compétition européenne, c’est jeter le trash ce qui pourrait être les meilleures saisons de sa carrière dans le football d’élite.

150 millions d’euros serait le prix, un chiffre que l’équipe de meringue serait prête à payer, surtout si elle parvient à sortir de plusieurs joueurs qui ne sont actuellement pas nécessaires pour Zidane. Considéré comme l’un des joueurs les plus complets du monde, De Bruyne a également des chiffres étonnants, en 209 matchs pour les citoyens, il a marqué 50 buts et 86 passes décisives.

Mais tout n’est pas rose dans le club blanc, il est évident que pour que de nouveaux joueurs arrivent, les autres doivent partir, et pas tant pour gagner de l’argent pour pouvoir signer, sinon pour le «surréservation» actuellement dans la première équipe du Real Madrid, en particulier au milieu de terrain. Et celui qui verra probablement la porte de sortie si l’arrivée du Belge devait devenir effective est Luka Modric. Le Real Madrid et le Croate sont une histoire de pure romance qui a commencé en 2013 avec José Mourinho, l’entraîneur portugais a vu que Luka avait tout pour réussir au Real Madrid, et il n’avait pas tort. Sous sa direction au centre de la zone, l’équipe blanche a conquis tous les titres possibles localement et internationalement, Luka Modrić est une légende du club et aujourd’hui à 34 ans, il préparerait ses sacs pour dire au revoir .

Comme nous l’avions précédemment signalé en 9 0min, le départ de Luka Modrić n’est pas nouveau dans l’environnement merengue, il ne serait donc pas surprenant que l’arrivée d’un nouveau semi-camping-car finisse par le signer cet été.