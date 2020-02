Kevin Durant a finalement couru 8 mois après sa blessure à Achille

Cela fait seulement quelques jours avant huit mois que Kevin Durant a subi une blessure à Achille lors du cinquième match de la finale de la NBA avec Golden State.

Et tandis que les Nets ont essentiellement exclu Durant pendant toute cette saison alors qu’il continue de récupérer, le double MVP des finales de la NBA semble augmenter l’intensité dans sa progression de réadaptation actuelle.

Lors des entraînements de mardi à Brooklyn, les journalistes ont eu un aperçu de Durant qui courait à presque pleine vitesse, puis essayait de lancer un ballon de football pour faire bonne mesure. La partie course était super à voir. Le lancer… euh… pourrait nécessiter un peu plus de travail.

Une blessure d’Achille nécessite généralement au moins six mois de temps de récupération – et au basket-ball où une déchirure d’Achille peut entraîner une baisse importante des performances, elle est souvent plus longue.

Mais à tout le moins, Durant semble respecter le calendrier de sa réadaptation et bien bouger. Les fans des filets aimeront voir ça.

