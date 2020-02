Kevin Durant dit Russell Westbrook, Thunder était moins qualifié

Kevin Durant a déclaré que Russell Westbrook et le Thunder étaient moins qualifiés que les Golden State Warriors dans une récente interview.

Apparaissant à l’émission Showtime Basketball «All The Smoke» avec Matt Barnes et Stephen Jackson, Durant a été demandé pourquoi il avait finalement quitté Oklahoma City pour Golden State.

La décision de Durant de quitter le Thunder et de rejoindre les Warriors a toujours été très controversée. Beaucoup pensaient qu’il aurait dû rester à Oklahoma City et les aider à battre les Warriors, plutôt que de simplement sauter du navire et rejoindre l’opposition.

Cela dit, la décision de Durant lui a valu deux championnats et deux MVP de la finale de la NBA – il est donc difficile de trop lui reprocher ce qui s’est passé.

Selon les propres mots de Durant, la principale raison pour laquelle il est parti est que le Thunder manquait de joueurs qualifiés. Et apparemment, il sentait que c’était un obstacle à arriver là où il voulait finalement être carrière.

“Dans OKC, j’ai joué avec beaucoup d’athlètes, je n’ai pas joué avec beaucoup de gars qualifiés, pas comme les tireurs, les gardiens de ballon”, a-t-il déclaré.

“Donc, après un certain temps, mon jeu a commencé à grandir, je me disais” J’ai besoin d’un changement “. C’était avant même le début de la saison.

«J’avais l’impression de jouer ma saison aussi durement que possible. Je ne dis à personne que je veux partir, je n’emballe pas – j’essaie de gagner autant que possible. C’était ma pensée pour l’année », a-t-il poursuivi.

Essentiellement, Durant était fatigué de la charge de travail qui lui avait été imposée en raison de la façon dont la liste du Thunder avait été construite.

“J’étais fatigué de jouer dans ce système”, a-t-il poursuivi.

«J’étais fatigué de devoir être le seul gars à pouvoir faire des trois, faire des sauts – toujours les faire.»

Ce qui est le plus révélateur et intéressant dans les commentaires de Durant, c’est que sa légère contre le Thunder était la même que les autres contre l’équipe. Ce match de Westbrook reposait trop sur l’athlétisme.

Cet OKC n’avait pas les compétences nécessaires pour vraiment concourir pour un titre. En tant que membre de l’organisation, Durant a toujours affirmé que ces choses étaient fausses, mais dès son départ, il a admis que c’était effectivement le cas.

