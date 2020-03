Kevin Durant test positif pour le coronavirus, répond en conséquence

Kevin Durant a été testé positif pour le coronavirus la semaine dernière et a répondu en conséquence en s’auto-mettant en quarantaine

Mardi, Shams Charania de The Athletic a annoncé que Durant était l’un des quatre joueurs des Brooklyn Nets à avoir testé positif pour le virus.

Durant a confirmé la nouvelle par un message de conseil.

“Tout le monde doit faire attention, prendre soin de soi et mettre en quarantaine”, a-t-il dit. “Nous allons passer au travers.”

Durant a également ajouté qu’il se sentait bien, bien qu’il ne soit pas clair si cela signifie qu’il est asymptomatique ou qu’il présente simplement des symptômes légers.

Selon les Nets, l’un des quatre joueurs infectés présente des symptômes de COVID-19 alors que les trois autres ne le font pas. À ce stade, on ne sait pas dans quel camp Durant tombe.

Nets Brass a également déclaré qu’il s’efforçait d’informer toute personne en contact avec l’un des joueurs, y compris les opposants récents, de ce qui s’était passé.

“La santé de nos joueurs et de notre personnel est de la plus haute priorité pour l’organisation et l’équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les personnes touchées reçoivent les meilleurs soins possibles”, a déclaré l’équipe dans un communiqué.

Les joueurs des Utah Jazz, Detroit Pistons et maintenant des Nets ont été testés positifs pour le coronavirus. Rudy Gobert et Donovan Mitchell étaient les deux joueurs du Jazz qui l’avaient, et Christian Wood était le seul représentant de Détroit.

La NBA a suspendu sa saison indéfiniment la semaine dernière suite au test positif de Gobert. L’espoir est que la ligue sera en mesure de revenir à un moment donné à l’automne, mais cela n’est actuellement pas figé.

