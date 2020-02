Kevin Garnett a fait l’erreur de parler de détritus à Michael Jordan

Au cours de sa carrière de joueur, Kevin Garnett était connu à travers la NBA comme l’un des plus célèbres bavards du jeu. Il avait une capacité étrange à entrer dans la tête de son adversaire, mais cette prouesse de parler à la poubelle avait ses limites.

Cette limite était Michael Jordan.

Des podcasts et des interviews radio séparés avec J.R.Rider et Garnett du week-end des étoiles ont fait le tour des médias sociaux cette semaine. Et les deux joueurs ont décrit la même histoire jordanienne avec une consistance étonnante (donc vous savez que c’est probablement vrai). Fondamentalement, Rider entrait dans le quatrième quart contre les Bulls après avoir déjà marqué 24 points sur la Jordanie. Un jeune Garnett voulait se mettre sous la peau de Jordan et a dit que MJ ne pouvait pas garder Rider.

Grosse erreur, Kevin. (Langue NSFW)

Garnett a décrit Rider essayant de présenter des excuses à Jordan à l’avance, disant que Garnett était jeune et ne savait pas mieux. Jordan s’en fichait.

Un match de deux points a atteint une avance de 25 points sur les Bulls, Jordan arrêtant Rider, et un Garnett gazéifié s’est excusé auprès de Rider pour l’accident. Rider a dit à Garnett de garder la bouche fermée la prochaine fois.

Garnett a appris une leçon importante ce soir-là.

