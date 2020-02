Kevin Harvick offre une prime de 50 000 $ à Kyle Busch dans Truck Series

Kyle Busch, le champion en titre de la NASCAR Cup Series, participe à autant de courses de la série XFINITY et de la série Truck qu’il est autorisé. Il domine souvent, et ses ennemis n’aiment pas vraiment ça.

Dans sa première course Truck Series de la saison 2020, Busch a remporté la Strat 200 sur son circuit, Las Vegas Motor Speedway, vendredi soir, étendant sa séquence de victoires dans la série à sept courses remontant à la saison 2018. Il est également devenu le pilote le plus victorieux de la série Truck l’année dernière et ne cesse de compléter son record.

Les règles de NASCAR dictent qu’en raison de son expérience en tant que pilote de Cup Series, il n’est autorisé à participer à cinq courses de Truck Series au total cette saison.

Et Kevin Harvick veut s’amuser un peu avec ça. Le champion de la Coupe Cup 2014 a tweeté samedi qu’il offrirait un prix de 50 000 $ à tout autre pilote de Coupe à plein temps qui bat Busch dans une course de camions.

Maintenant, il est un peu difficile de savoir si ce pilote doit battre Busch une fois dans ses quatre prochaines courses Truck Series ou les quatre fois, mais les choses pourraient devenir intéressantes.

Les quatre courses de camions restantes de Busch auront lieu à Atlanta Motor Speedway le 14 mars, Homestead-Miami Speedway le 20 mars, Texas Motor Speedway le 27 mars et Kansas Speedway le 30 mai. Il prévoit également de participer aux cinq courses XFINITY maximum cette saison, à partir de avec Phoenix Raceway dans deux semaines.

Peu de temps après que Harvick ait déposé ses 50 000 $, Marcus Lemonis – le PDG de Gander Outdoors, qui est le sponsor titre de la série Truck – a tweeté qu’il correspondrait à l’offre du pilote Ford n ​​° 4.

Et avec toutes les courses Busch’s Truck Series à venir au cours des prochaines semaines, cela pourrait devenir amusant.

