Kevin Harvick sur la prolongation du contrat Stewart-Haas jusqu’en 2023

Kevin Harvick est déjà l’un des plus anciens pilotes à temps plein de la NASCAR Cup Series – il a eu 44 ans en décembre – et la prochaine fois qu’il sera en contrat, il y a de fortes chances qu’il soit facilement le plus âgé sur la piste.

Le pilote n ° 4 de Stewart-Haas Racing était auparavant sous contrat pendant la saison 2021, mais samedi à Daytona International Speedway, il a confirmé qu’il avait signé une prolongation le conduisant à la saison 2023, peu de temps après, il atteindrait 48 ans.

Le champion des Cup Series 2014 a manifesté son intérêt pour le côté diffusion de NASCAR après sa retraite éventuelle de la course, mais ce n’est clairement pas une option pour quelques années de plus.

Harvick a expliqué sa décision concernant la prolongation du contrat de deux ans aux médias samedi:

“Les émissions de télévision et de radio sont définitivement quelque chose que je suis extrêmement intéressé à faire. Mais j’ai discuté avec certains de mes amis pendant l’intersaison à peu près où j’en étais avec les choses, et tout le monde m’a dit la même chose: si vous n’en avez pas fini avec ce côté compétitif, continuez à chasser ce côté. Et j’ai tout autour de moi, je dois être compétitif, alors je vais continuer à le faire. “

Harvick a couru pour Stewart-Haas Racing depuis 2014 et a remporté 26 de ses 49 drapeaux à carreaux en carrière avec l’équipe de Tony Stewart. Il a également progressé vers le championnat 4 dans cinq des six années sous le format actuel, y compris lors de la saison 2019 où il a terminé troisième au classement final derrière le champion Kyle Busch et Martin Truex Jr.

Cependant, Harvick semble avoir laissé entendre qu’il cessera d’appeler à l’expiration de son nouveau contrat, ce qui correspond à un nouveau contrat de diffusion télévisée. Il a déclaré, via NBC Sports:

«Ce timing fonctionne bien pour moi du point de vue des médias simplement parce que vous avez le contrat TV à venir (en 2024). Je pense qu’à ce moment-là, vous aurez une bonne expérience dans la nouvelle voiture. J’espère que vous aurez vécu le changement de moteur, le changement de véhicule. Il y avait un certain nombre de choses qui vont de pair avec cela. J’aime vraiment courir avec le groupe de gars et l’organisation dans laquelle je suis. “

Alors que les fans de Harvick sont sûrement satisfaits de la confirmation de leur pilote qu’il courra encore quatre ans, sa femme, DeLana, pourrait ressentir un peu différemment et a tweeté sa réponse à l’annonce de la nouvelle:

Mais son chef d’équipe, Rodney Childers, est évidemment en train de creuser:

La saison NASCAR 2020 commence dimanche 16 février avec le Daytona 500.

