Il est temps de regarder un autre combat de l’UFC ce soir. Alors que les craintes concernant le coronavirus ont vu d’autres sports annuler ou reporter leurs saisons, l’UFC est toujours aussi solide. Vous pouvez regarder le combat de l’UFC ce soir en direct uniquement sur ESPN +. L’UFC Fight Night 170 propose une configuration légère entre Kevin Lee et Charles Oliveira qui pourrait aider à déterminer qui est en ligne pour un combat pour le titre.

Oliveira a connu une séquence de victoires récente, remportant six matchs de suite dans ce combat de l’UFC ce soir. Lee a été un peu moins chanceux, allant 2-3 sur ses cinq derniers combats, mais remportant une grosse victoire sur Gregor Gillespie lors de son dernier combat à l’UFC 244. Lee et Oliveira sont tous deux des décapants et plus que disposés à se tenir debout et à se battre. Mais cela pourrait vraiment se résumer à la lutte de Lee contre le Jiu-Jitsu brésilien d’Oliveira pour déterminer le vainqueur.

Avec autant de sports apparemment annulés, vous ne voudrez pas manquer l’UFC Fight Night 170. Vous ne pouvez regarder le combat de l’UFC que ce soir sur ESPN +, alors inscrivez-vous maintenant!

Comment regarder UFC Fight Night 170:

Qui: Kevin Lee (18-5) contre Charles Oliveira (28-8 1NC)

Quand: Samedi 14 mars, 15 h 00 HE (préliminaires) – 18 h 00 ET (carte principale)

Où: Ginasio Nilson Nelson, Brésil

Flux UFC:

Diffusion en direct de l’UFC Fight Night 170: Regardez le combat de l’UFC ce soir sur ESPN +.

Carte principale de l’UFC Norfolk (18 h HE)

Kevin Lee contre Charles Oliveira – Léger

Demian Maia contre Gilbert Burns – Poids mi-moyen

Renato Moicano contre Damir Hadzovic – Léger

Johnny Walker contre Nikita Krylov – Poids lourd léger

Francisco Trinaldo contre John Makdessi – Léger

UFC Norfolk Prelims (15 h HE)

Jussier Formiga vs. Brandon Moreno – Poids mouche

Amanda Ribas contre Randa Markos – Poids de paille féminin

Elizeu Dos Santos contre Aleksei Kunchenko – Poids mi-moyen

Rani Yahya contre Enrique Barzola – Poids coq

Mayra Bueno Silva contre Maryna Moroz – Poids mouche féminin

Bruno Silva contre David Dvorak – Flyweight

Veronica Macedo contre Bea Malecki – Poids coq féminin

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.