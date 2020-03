Kevin Love fait un don de 100 000 $ aux travailleurs de l’aréna

Le coronavirus a stoppé le monde du sport, ce qui a semblé commencer par la décision de la NBA de suspendre la saison mercredi soir après que Rudy Gobert ait été testé positif au virus.

L’arrêt des jeux signifie que de nombreuses personnes qui travaillent dans les arènes vont très probablement manquer certains chèques de paie alors que le monde frappe une pause pour tenter de ralentir le coronavirus.

Le propriétaire de Mavs, Mark Cuban, a immédiatement reconnu ce problème et fait de son mieux pour aider ceux qui en ont besoin.

Et maintenant l’est aussi la star de Cavs, Kevin Love, qui a partagé un message important sur le traitement du stress et de l’anxiété qui peuvent survenir face à cette pandémie. Dans sa note, il a également indiqué qu’il ferait un don de 100 000 $ à ceux qui travaillent dans l’arène des Cavs, une décision qui aidera immédiatement les personnes qui pourraient utiliser de bonnes nouvelles en ce moment.

C’est un message important de Love, qui a fait de grandes choses en étant si ouvert avec ses batailles contre la maladie mentale:

Chacun réagit différemment aux situations stressantes. Et la peur et l’anxiété résultant de la récente épidémie de COVID-19 peuvent être extrêmement accablantes.

Grâce au basket-ball, nous avons été en mesure de résoudre des problèmes majeurs et de nous unir en tant que ligue progressiste soucieuse des joueurs, des fans et des communautés dans lesquelles nous travaillons. Je suis préoccupé par le niveau d’anxiété que tout le monde ressent et c’est pourquoi j’engage 100 000 $ via le @KevinLoveFund pour soutenir l’arène @Cavs et le personnel de soutien qui a subit un changement de vie soudain en raison de la suspension de la saison NBA . J’espère qu’en cette période de crise, d’autres se joindront à moi pour soutenir nos communautés.

Les pandémies ne sont pas seulement un phénomène médical. Ils affectent les individus et la société à de nombreux niveaux, la stigmatisation et la xénophobie n’étant que deux aspects de l’impact d’une pandémie. Il est important de savoir que les personnes atteintes d’une maladie mentale peuvent être vulnérables aux effets d’une panique et d’une menace généralisées. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez conscients de leurs peurs, même si vous ne ressentez pas la même chose. Soyez prudent et prenez des décisions éclairées pendant cette période. Et j’encourage tout le monde à prendre soin d’eux-mêmes et à tendre la main aux autres dans le besoin – que ce soit en soutenant vos organismes de bienfaisance locaux qui annulent des événements ou en enregistrant vos collègues et votre famille.

Voici le post qu’il a partagé sur Instagram:

Que Kevin Love est un homme bon.

