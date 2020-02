Kevin Nolan et l’entraîneur anglais Paul Nevin acceptent de s’associer à David Moyes à West Ham en difficulté

Kevin Nolan a accepté de se joindre au personnel d’entraîneurs de West Ham.

L’ancien milieu de terrain des Hammers revient au club pour travailler aux côtés du manager David Moyes.

Nolan retourne à West Ham en tant que premier entraîneur de l’équipe

Nolan, 37 ans, a joué pour West Ham de 2011 à 2016 et était une figure populaire du club.

Il les a dirigés lors de leur reconquête en Premier League en 2011/12 et a disputé 157 matches au total, marquant 31 buts.

Depuis qu’il a quitté West Ham, Nolan a eu des sorts en tant que manager de Leyton Orient du comté de Notts dans la Ligue Deux et, plus récemment, a travaillé comme expert pour talkSPORT.

Maintenant, il revient au jeu en tant qu’entraîneur de la première équipe au London Stadium. L’expérimenté Paul Nevin rejoint également l’équipe d’entraîneurs.

Nevin a travaillé aux côtés de Chris Hughton à Brighton et faisait partie du personnel du patron anglais Gareth Southgate lors de la finale de l’UEFA Nations League l’année dernière.

Moyes avait espéré nommer Stuart Pearce à son équipe d’arrière-boutique, mais cela a été bloqué par les propriétaires du club à la suite de ses critiques passées contre le régime.

Stuart Pearce révèle que le retour de West Ham avec David Moyes a été bloqué par les propriétaires du club – “Ils pensaient que je critiquais le régime”

Nolan et Nevin rejoignent une équipe de West Ham en difficulté de forme sous Moyes, après un début positif à son deuxième sort en charge.

Ils n’ont remporté aucun de leurs cinq derniers matches de Premier League et sont assis dans la zone de relégation et affronteront Manchester City et Liverpool lors de leurs deux prochains matchs.

