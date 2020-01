Kevin Pietersen avertit l’Angleterre de ne pas commettre les mêmes erreurs avec Jofra Archer ou de risquer de le perdre pour le cricket de franchise

Kevin Pietersen a exhorté l’Angleterre à s’occuper de Jofra Archer au milieu des questions entourant son engagement à tester le cricket de match.

Archer, le lanceur rapide de 24 ans, a connu un début de vie difficile dans le format plus long après une introduction fulgurante au cricket international.

. – Contributeur

Pietersen est un ancien coéquipier d’Archer

Il a raté les deuxième et troisième tests en Afrique du Sud en raison d’une blessure – et il reste à voir s’il jouera un rôle à Johannesburg dans le dernier match de la série, qui a été retardé en raison de la pluie.

Pietersen suggère que l’Angleterre fait circuler des rumeurs dans les médias pour remettre en question le désir d’Archer de jouer au cricket Test Match.

Et l’ancien batteur, qui a été tristement exclu de la configuration de l’Angleterre après une chute dramatique, dit que c’est ainsi que tout a commencé lorsque sa carrière internationale a tourné au vinaigre.

Pietersen a déclaré à talkSPORT: «Il y a des chuchotements dans la boîte de presse. Est-il réellement blessé? Veut-il jouer au cricket d’essai? Les murmures qui sortent du vestiaire autour d’Archer.

. – .

Jordan Archer a eu du mal à jouer au cricket avec ballon rouge

«Je ne pense pas que ça va jamais s’arrêter. Je pense juste que c’est triste qu’on parle de Jofra Archer [like this] parce qu’il devrait être soigné.

«Je n’ai jamais utilisé le mot racisme. Je vois juste une superstar dans l’environnement traitée de la même manière que toutes mes absurdités ont commencé.

«Ne parle pas du non-sens de son coude, ne parle pas de son retard aux réunions d’équipe, ne parle pas de toutes les ordures. Ne le laissez pas filtrer ici dans la boîte de presse.

«Demandez-lui simplement s’il veut jouer au test de cricket. S’il veut juste jouer des ODI et des T20, tant pis. C’est sa vie. “

Le melon né à la Barbade, qui n’est devenu éligible à la sélection anglaise qu’en mars 2019, a illuminé l’été de l’Angleterre avec un rythme électrisant lors de sa victoire en Coupe du monde.

Il a joué le super-over très important lors du triomphe passionnant contre la Nouvelle-Zélande en finale, mais a eu du mal à atteindre des sommets similaires dans le jeu de balle rouge.

Alors qu’Archer est capable de jouer aux quilles jusqu’à 97 mph

«Tirez le meilleur parti de Jofra Archer. Avec ma situation, qui a gagné? J’ai perdu cinq ans d’une carrière internationale.

Ollie Pope parle de sa joie d’avoir son premier siècle de test pour l’Angleterre

“La BCE a eu l’une des plus grandes catastrophes de relations publiques qu’elle ait jamais connues. Personne n’a gagné.

«Ils ne vont pas gagner avec Archer. S’il décide qu’il ne peut pas être dérangé, il va gagner beaucoup d’argent en jouant au cricket de franchise. Croyez-moi, je l’ai fait. Il y a beaucoup d’argent là-bas.

«Le travail d’Archer devrait être de jouer trois ou quatre overs à 155 km / h.

“La position d’Archer dans l’équipe est le garant. C’est ainsi qu’il devrait être utilisé. Laissez les autres gars jouer à la ligne et à la longueur.

“Mais découvrez s’il veut jouer au test de cricket, s’il ne donne pas la priorité à ses ODI et T20.

“Laissez-le jouer le plus vite possible et créez des journées spéciales comme il l’a fait à Lord’s en juillet de l’année dernière.”

