Khabib Nurmagomedov dit que les juges ont eu tort d’accorder le troisième tour à Conor McGregor dans leur combat

Khabib Nurmagomedov défendra son titre UFC léger contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril.

Cependant, le nom de Conor McGregor n’est jamais trop loin quand quelqu’un parle à Khabib.

Quoi que fasse Khabib Nurmagomedov, il est toujours questionné sur Conor McGregor

La paire a eu le combat le plus rentable de l’histoire du MMA lorsqu’elle est entrée en collision à l’UFC 229 fin 2018.

Ce jour-là, Nurmagomedov était l’homme à écarter McGregor au quatrième tour. Le drame qui a suivi est quelque chose qui n’a fait qu’accroître l’héritage du combat.

Lorsque les tableaux de bord ont été publiés après le combat, chaque juge avait Khabib gagnant 29-27 à l’époque.

Mais, chaque juge avait donné le troisième tour à McGregor.

Il est concevable que s’ils avaient pris la distance, l’Irlandais aurait pu prendre la décision. Bien que, pour tous ceux qui regardent le combat, le cardio russe était de loin supérieur.

Khabib Nurmagomedov a dominé Conor McGregor à l’intérieur de l’octogone à l’UFC 229

L’ancien champion des poids légers et des poids lourds Daniel Cormier s’est récemment entretenu avec Khabib et lui a demandé ce qu’il pensait des juges accordant cette manche à McGregor.

Sans surprise, The Eagle n’était pas d’accord avec leurs affirmations.

“Au troisième tour, je suis resté avec lui pour une raison”, a-t-il déclaré.

Lorsque ‘DC’ a demandé au championnat des poids légers s’il aurait dû gagner le troisième tour, Khabib a répondu: “Je l’ai brisé.”

Le champion a décroché 15 frappes significatives au cours de ce tour et cela confirme beaucoup de ce qu’il dit, mais il ne sera pas trop dérangé par le résultat final.

McGregor cherchait un match revanche avec Khabib et après son retour explosif dans l’octogone contre Donald Cerrone, le président de l’UFC Dana White a déclaré qu’il affronterait probablement le vainqueur de Khabib et Ferguson.

Khabib, cependant, n’est pas intéressé. Il pense qu’il a déjà fait ses preuves contre McGregor et ne pense pas à ce combat.

“Pas du tout,” répondit-il. «J’ai un combat le 18 avril, un combat très sérieux.

«Depuis un mois et demi, je m’entraîne régulièrement jour et nuit. Je me suis mis en forme, là où je suis censé être 70 jours avant un combat. Je me sens bien.

L’UFC veut une suite de Khabib et Conor McGregor cette année

“Que se passera-t-il après un combat? Personne ne sait.

“Je ne m’en fais pas. Je suis surpris que les gens me questionnent même sur une revanche. Il semble que les gens veulent continuer les festivités après le combat.

«Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans l’octogone. J’ai contrôlé le combat à chaque étape. J’ai fait tout ce que je voulais lui faire – il a même abandonné.

«Comment pouvons-nous discuter d’un match revanche? Nous ne pouvons parler que de festivités continues et de gagner de l’argent. »

