Khabib Nurmagomedov prochain combat: la star de l’UFC revient le mois prochain

Khabib Nurmagomedov devrait retourner à l’UFC le mois prochain pour un combat à succès contre Tony Ferguson.

“The Eagle” a gagné lors de son retour dans l’Octogone en septembre dernier après près d’un an après sa victoire controversée contre Conor McGregor.

Khabib Nurmagomedov sera en action à l’UFC en 2020

Il a dirigé l’UFC 242 à Abu Dhabi et a défendu avec succès son titre léger en soumettant Dustin Poirier au troisième tour.

Le joueur de 30 ans se prépare maintenant pour son prochain combat qui approche à grands pas.

L’événement devrait se dérouler malgré l’épidémie de coronavirus, mais devrait être légèrement modifié.

Khabib Nurmagomedov prochain combat: Quand la star de l’UFC reviendra-t-elle?

Khabib Nurmagomedov fera la une de l’UFC 249 et affrontera Tony Ferguson.

Le duo devrait s’affronter à plusieurs reprises au fil des ans, mais un combat n’a jamais abouti.

Ils devraient enfin se rencontrer le 18 avril lors d’un événement principal de l’UFC.

Il devait initialement avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, New York, mais il est probable qu’il soit déplacé en raison de la pandémie de coronavirus.

Las Vegas a également été évoquée, mais le virus empêcherait probablement que cela se produise également.

Mais le président de l’UFC, Dana White, insiste sur le fait que le combat se poursuivra.

Il a déclaré: «Nous avions peut-être deux lieux différents pour ce combat, y compris le Nevada [Las Vegas], alors maintenant, tout le Nevada s’est effondré, donc nous cherchons un autre endroit.

«J’espère que je devrais avoir deux options de lieu pour ce combat. Ce combat aura lieu, il continuera, les fans paniquent tous à ce sujet, ne vous inquiétez pas, Khabib vs Tony arrivera. »

Selon certaines rumeurs, le prochain combat de Nurmagomedov pourrait être le dernier.

Le Russe de 31 ans a déclaré: «Je ne veux pas penser à l’avenir, je dois encore vivre jusqu’au mois d’avril, je dois encore me battre, j’ai besoin de gagner. Donc, je n’aime pas regarder trop loin.

«Nous avons maintenant un adversaire, Tony Ferguson, un adversaire très sérieux. Et je pense qu’il est nécessaire d’avoir ce combat alors nous allons nous asseoir et réfléchir à la prochaine.

«Nous examinerons s’il est plus utile de combattre. Il y aura toujours une raison de se battre, de l’argent.

«Mais en aurons-nous besoin? Eh bien, pensez-y. Je me sens bien maintenant. J’ai 31 ans et c’est un très bon âge pour se battre et pour le sport. Je suis loin de l’âge de la retraite, mais c’est à nos portes. “

UFC 249 – Nurmagomedov vs Ferguson: carte de combat

Carte principale

Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson – Titre du Championnat UFC des poids légers

Jessica Andrade contre Rose Namajunas

Jeremy Stephens contre Calvin Kattar

Karl Roberson contre Makhmud Muradov

Carte préliminaire

Lyman Good contre Belal Muhammad

Uriah Hall contre Ronaldo Souza

Khama Worthy contre Ottman Azaitar

Shamil Abdurakhimov contre Ciryl Gane

Ben Rothwell contre Gian Villante

Sijara Eubanks contre Sarah Moras

.