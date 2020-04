Khabib Nurmagomedov publie un message intelligent sur la disparition de l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov ne combattra pas Tony Ferguson à l’UFC 249 le 18 avril, car il est coincé en Russie et ne peut pas partir en raison des restrictions de voyage imposées par le coronavirus.

Et voici le truc – il ne devrait pas quitter la Russie ou n’importe où pour aller combattre n’importe qui en ce moment parce que nous traversons une pandémie mondiale très grave où la sécurité et le renseignement doivent venir en premier.

Ces deux choses ne sont apparemment pas au sommet de la liste des façons d’agir de Dana White, car il continue d’avancer et essaie de créer un événement que personne n’a vraiment besoin de voir en ce moment et que les combattants n’ont pas besoin de se mettre en danger en les préparant dès maintenant.

Tout le monde du sport est en attente en ce moment et ça craint, mais c’est la bonne chose à faire.

Nurmagomedov a partagé mercredi un message très intelligent sur sa situation et la situation mondiale actuelle:

Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, les célébrités du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, pour sauver les gens, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? – Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler.

Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation évolue de façon imprévisible.

Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites? –

Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place.

Voici son article:

Comme je l’ai déjà dit, tout ça SUCE avec toutes les majuscules. Je veux voir Khabib et Ferguson se battre autant que tous les fans de l’UFC veulent les voir se battre – nous attendons celui-ci depuis longtemps.

Mais en ce moment, l’UFC doit agir comme tout le monde et la fermer. De plus, jetez peut-être un peu d’argent aux combattants pour qu’ils ne se sentent pas obligés de se battre dans une pandémie pour gagner de l’argent.

Vous êtes une entreprise de 4 milliards de dollars, UFC.

.