Khris Middleton est une star qui fait les Bucks, et non l’inverse

“Comment avez-vous été en mesure d’équilibrer l’espacement du sol et le fonctionnement dans la zone de milieu de gamme?”

C’est une question simple posée à l’aile des Milwaukee Bucks Khris Middleton lors de la disponibilité des médias du NBA All-Star Game 2019. Il a passé les deux dernières saisons à essayer d’y répondre. Lorsque l’entraîneur-chef Mike Budenholzer a été embauché avant le début de la saison 2018-19, il a mis au défi Middleton de réviser son profil de tir, éliminant le régime régulier des touches au milieu du poteau sur lesquelles il a bâti sa carrière en faveur de plus de trois points et d’attaquer hors mouvement.

Cela ressemble à un changement facile à la surface, mais c’était difficile pour Middleton, dont la fréquence «longue moyenne» et le taux à trois points étaient presque identiques tout au long de l’ère pré-Budenholzer.

“Cela a été un défi pour moi cette année”, a déclaré Middleton. «C’est juste quelque chose auquel je dois m’adapter, trouver un rythme avec. Mon milieu de gamme est toujours là. Je sais que je peux y recourir quand j’en ai vraiment besoin. Mais en ce moment, ce que je fais – et ce que fait l’équipe – fonctionne, donc je n’ai vraiment pas à faire trop de différence. “

Middleton a vu les fruits de ce changement. Bien que l’année dernière n’ait pas été exactement une saison de percée pour Middleton – il a affiché de meilleurs chiffres par match l’année précédente – c’était une étape nécessaire dans la recherche des Bucks pour l’optimisation du pic.

Cette année, Middleton a trouvé son nirvana personnel. Il a été nommé All-Star pour la première fois de sa carrière, mais il a été bien plus que cela aussi. En tant que deuxième meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA, Middleton marque avec des niveaux d’efficacité historiques pour une équipe sur le rythme pour gagner 70 matchs.

Les Bucks labourent les équipes (record 50-8), ayant déjà décroché une place en séries éliminatoires avant mars. Bien que Giannis Antetokounmpo soit le moteur – et sans doute le meilleur joueur du monde – il est important de noter la main de Middleton dans le succès des Bucks. Il est au milieu d’une année de carrière et a fait le saut de l’étoile au candidat All-NBA.

Middleton est une menace à trois niveaux

Lors de l’épreuve de force des Bucks avec les Red Raptors de Toronto mardi soir, l’analyste de la TNT Stan Van Gundy a qualifié Middleton de «meilleur tireur polyvalent de la NBA» cette saison. Cela semble un peu tiré par les cheveux quand on pense au nombre de tireurs d’élite dans la ligue en ce moment. Middleton est l’un des 15 joueurs (14 si vous excluez trois matchs de Dion Waiters) tirant au nord de 40 pour cent de trois à cinq tentatives.

Mais Middleton ne se contente pas de frapper des triplets à un taux d’élite (43,8% sur 5,5 tentatives), il tire des coups de feu – tous types de coups – de partout à un taux d’élite.

Il affiche en moyenne un record de 21,1 points en carrière tout en convertissant près de 55% de ses tirs à deux points, le clip à trois points susmentionné et 90,7% de ses lancers francs. Si son efficacité tient, il ne serait que le cinquième joueur de l’histoire de la NBA à afficher une saison 50/40/90 avec une moyenne de plus de 20 points.

Le cavalier dirige le jeu de Middleton. Selon Synergy Sports, il génère 1,33 points par possession de catch-and-shoot (92e centile) et 1,07 points par possession sur les sauteurs du dribble (89e centile).

Sa sortie haute et compacte lui permet de lancer des tirs profonds sur ses adversaires sans trop de résistance. Les fermetures tardives – sacrément, même les fermetures à l’heure – ne l’influencent pas sur les opportunités de capture et de tir, ce qui explique pourquoi il a été mortel sur les tirs contestés (1,48 PPP, 98e centile).

Middleton a toujours été en mesure de se mesurer rapidement aux coups de feu. Son équilibre, combiné à son point de libération élevé, augure bien quand il opère en pick-and-roll élevé:

C’est particulièrement efficace en isolation. Middleton a continué à perfectionner son pull-back. Il n’a pas de volume Hardenian, mais nous approchons de la troisième saison consécutive où il a réalisé au moins 50% de ces tirs (min. 40 tentatives).

Middleton est devenu une menace plus polyvalente (et consentante) de trois a ouvert le jeu de milieu de gamme encore plus. Parmi les 70 joueurs qui ont réussi au moins 100 tirs de milieu de gamme, Middleton se classe deuxième dans le pourcentage de buts marqués (52,8). Seul le Point God, Chris Paul, le surpasse (54,3).

Il est confiant en sortant des pioches, en se faufilant dans la voie et en déposant des cavaliers décolorés autour de chaque coude. Si les équipes laissent trop loin leur gros dos, il est à l’aise de lancer des flotteurs (85e centile, via Synergy). Lorsqu’il est confronté à un petit défenseur, Middleton n’a aucun problème à les mettre sur sa hanche et à saupoudrer de jimmies de redressement.

Dans le clip ci-dessous, Middleton exécute un pick-and-roll inversé avec George Hill. Tony Snell (6’7) défend initialement Middleton, mais le choix force Bruce Brown (6’3) à changer. Vous pouvez imaginer comment cela se termine:

Middleton a écrasé ces asymétries tout au long de la saison. Il tire un 59,2% obscène sur les post-ups, la troisième note la plus élevée de la NBA parmi les joueurs avec au moins 50 possessions post-up.

Middleton excelle aussi sans Giannis

Avoir un coéquipier comme Antetokounmpo est évidemment utile. Les adversaires ne peuvent pas se permettre de saisir Middleton, car il y a un pied de page prêt à créer un derby de démolition à tout moment. Le duo Middleton-Antetokounmpo a une note nette de + 17,9 en 928 minutes cette saison, le deuxième meilleur combo à deux de la ligue derrière… le duo Eric Bledsoe-Antetokounmpo (plus-19,8).

Cependant, l’amélioration de Middleton sur les marges a fait de lui un grand créateur au lieu d’un bon. Ses prouesses de score rehaussent son sens du dépassement sous-estimé. C’est pourquoi il se classe dans le 75e centile ou mieux en matière de pick-and-roll, d’isolement et de post-up (laissez-passer inclus).

Quand Antetokounmpo se rend sur le banc, Middleton est autorisé à ancrer les deuxièmes unités. Il a plus que tenu le coup à cet égard, avec une moyenne de 31-8-6 par 36 minutes avec une division de tir 50-40-95. Les Bucks ont devancé leurs adversaires de 10 points pour 100 possessions en 597 minutes. Middleton est parti en solo.

Lors des six matchs ratés par Antetokounmpo, Middleton a mené les Bucks à une fiche de 5-1 avec une moyenne de 27,3 points (division de tir 48/48/96), 7,3 rebonds et 6,2 passes décisives. Cela comprenait son chef-d’œuvre de 51 points contre les Wizards de Washington.

En bref: ne laissez pas le facteur Antetokounmpo vous distraire de la qualité de Middleton sur son propre mérite.

Le cas de Middleton pour All-NBA

En supposant que Middleton sera inscrit comme attaquant sur les bulletins All-NBA, la course sera serrée. Il est sûr de dire que Antetokounmpo, LeBron James et Kawhi Leonard occuperont trois des six emplacements disponibles. Si Anthony Davis est inscrit comme attaquant au lieu de centre, il occuperait un autre emplacement.

Pour les deux derniers spots, vous examineriez un domaine qui comprend, mais sans s’y limiter, Middleton, Ben Simmons, Jayson Tatum, Pascal Siakam et Brandon Ingram. À partir de là, cela peut se résumer à ce que vous priorisez.

S’il gagne, il est difficile de ne pas aller avec Middleton et l’un de Siakam ou Tatum. Middleton a été une pièce extrêmement importante pour l’une des meilleures équipes de la saison régulière. Nous ne savons pas si les Pélicans d’Ingram gagneront 40 matchs et encore moins les éliminatoires. Simmons a été fantastique des deux côtés, bien que sa blessure au dos puisse lui faire manquer une longue période de temps. Cela pourrait être un bris d’égalité dans une course aussi proche que celle-ci.

Les chiffres par match de Middleton ne sont pas à la hauteur, mais les mesures avancées le peignent sous un jour beaucoup plus élevé – il les dépasse en PER, True Shooting Percentage, Win Shares, Win Shares Per 48 et Box Plus / Minus (BPM).

D’une certaine manière, le cas de Middleton a en fait été blessé par le succès de Milwaukee. Ses chiffres de base sont plus bas car il fait en moyenne une ombre inférieure à 30 minutes par nuit. Sa production pour 100 possessions est à égalité avec Siakam, et légèrement meilleure que celle de Tatum une fois que vous tenez compte de l’assistance (6,4 contre 4,0) et des écarts d’efficacité.

Même si Middleton ne fait pas une équipe All-NBA, il s’est (encore) solidifié comme l’une des meilleures ailes de la NBA. Bien sûr, la question la plus importante est de savoir s’il peut maintenir cette production en séries éliminatoires. Nous l’avons vu allumer les Celtics en feu; nous l’avons également vu disparaître aussi récemment que la finale de la Conférence de l’Est la saison dernière.

Si c’est le Middleton que les Bucks obtiennent, il est difficile d’imaginer une équipe qui les bat dans une série.