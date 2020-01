Khris Middleton vaut chaque centime pour les Bucks

La meilleure histoire de la NBA se passe à Milwaukee cette saison. Alors que la presse grand public s’est occupée de spéculer sur ce que Giannis Antetokounmpo fera en tant qu’agent libre à l’été 2021, les Bucks organisent l’une des campagnes de saison régulière les plus solides que la ligue ait jamais vues.

Les Bucks jouent actuellement à un rythme de 72 victoires bien au-delà de la moitié de la saison. Milwaukee a le meilleur record de la NBA, le meilleur joueur de la NBA et peut-être le meilleur banc de la NBA. Ils ont également une co-star légitime d’Antetokounmpo en tant qu’option n ° 2 qui est sur le point d’être nommé une star pour la deuxième fois de sa carrière.

Khris Middleton a connu une saison remarquable à tous les niveaux, et mardi soir, il a tourné le match de sa vie contre les Wizards de Washington. Antetokounmpo ayant été blessé à l’épaule, Middleton a perdu 51 points, 10 rebonds et six passes décisives dans une victoire de 151-131 Bucks.

Middleton n’a pas la reconnaissance du nom d’une étoile typique. Peut-être que c’est parce qu’il n’avait pas le battage médiatique de tant de joueurs entrant dans la ligue comme choix de deuxième ronde de Texas A&M en 2012. Peut-être parce qu’il n’y a rien de particulièrement flashy dans son jeu. Peut-être que tout cela revient à la taille du marché et à jouer à Milwaukee. Quelle que soit la raison, Middleton se sent comme l’un des joueurs les plus endormis de la ligue. Étant donné à quel point il est important pour les espoirs de titre des Bucks, cela ne devrait pas être le cas car la saison régulière cède la place aux séries éliminatoires.

Middleton est entré en libre agence sans restriction l’été dernier juste avant son 28e anniversaire. Les Bucks n’ont pas perdu de temps à lui donner un contrat maximum, acceptant un contrat de 178 millions de dollars sur cinq ans au moment de l’ouverture de l’agence gratuite. Certains se sont demandé si Middleton pouvait respecter un contrat aussi énorme, surtout après que les Bucks aient perdu Malcolm Brogdon face aux Pacers. Tout ce que Middleton a fait en réponse, c’est de passer une saison incroyable au cours de la première année de l’accord.

Sa performance en évasion contre Washington ne fait que cristalliser à quel point il a été formidable.

Middleton connaît une saison incroyablement efficace

Voici les chiffres de Middleton jusqu’à présent cette saison: 20,2 points, 5,9 rebonds et 3,9 passes décisives en 28,8 minutes par match sur 50,3% des tirs sur le terrain, 43,2% des tirs à trois points et 90,6% des tirs depuis la ligne de faute.

Oui, cela met Middleton dans le mélange pour rejoindre le club sanctifié 50/40/90. Les Bucks avaient Brogdon rejoindre cette liste la saison dernière, mais l’efficacité de Middleton tout en étant un marqueur de volume est encore plus impressionnante. Ce sont les seuls joueurs à avoir connu une saison 50/40/90 avec une moyenne d’au moins 20 points par match: Stephen Curry, Larry Bird, Kevin Durant et Dirk Nowitzki. Pas mal en compagnie.

Middleton a été aussi efficace que jamais dans sa soirée de carrière contre les Wizards, tirant 16 des 26 sur le terrain, 7 des 10 sur une plage de trois points et 12 des 12 sur la ligne de faute même sans Antetokounmpo pour prendre le poids de l’attention défensive.

Il a même eu des faits saillants inhabituels. Middleton casse les chevilles!

Middleton avec des dunks d’affiches en pleine crise!

Middleton lâche des sous!

Il n’y a tout simplement pas beaucoup de joueurs vivants qui peuvent le faire à 6’7, en particulier tout en offrant une influence bidirectionnelle à chaque match. Il valait chaque centime que les Bucks lui ont donné l’été dernier.

Middleton prospère sans Antetokounmpo sur le sol

Il est facile d’attribuer le succès de Middleton au fait de jouer avec la même équipe qu’Antetokounmpo. Antetokounmpo est susceptible de remporter son deuxième MVP d’affilée, et a été encore plus dominant cette saison que l’an dernier. Il est la plus grande supernova du sport, exigeant une immense attention de la part de l’opposition pour chaque seconde qu’il est sur le sol.

C’est ce qui rend cette prochaine statistique encore plus remarquable: avec Antetokounmpo au sol, Middleton a une note nette de plus-12,9, qui se classe dans le 97e centile de la ligue, selon Cleaning the Glass.

Il convient de souligner que les Bucks sont également formidables avec toutes leurs entrées au sol, comme l’a expliqué notre Michael Pina plus tôt ce mois-ci. Telle est la vie pour une équipe qui siège à 41-6 après la victoire sur Washington.

Middleton mérite d’être apprécié sans validation des éliminatoires

Qui aurait pensé que Middleton aurait un moment comme celui-ci?

Il faut noter que les Wizards ont la pire défense de la NBA d’un mile, abandonnant 116,6 points pour 100 possessions. La vérité est que Middleton a écrasé les défenses adverses tout au long de la saison, peu importe qui il joue.

Les Bucks savent qu’ils seront finalement jugés par ce qui se passe en séries éliminatoires. Les réputations de Middleton, de l’entraîneur-chef Mike Budenholzer et même d’Antetokounmpo restent valables si l’équipe peut sortir de l’Est et remporter le premier championnat de la franchise depuis 1971. Que cela se produise ou non, cela vaut la peine d’apprécier la formidable saison de Middleton.

Middleton n’est peut-être pas un nom de marque parmi les fans occasionnels, mais sa combinaison d’efficacité, d’impact et de production mérite d’être célébrée par les inconditionnels.